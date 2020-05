Toni Nadal defiende a Rafa: "Esa gente no sabe ni qué significa facha"

Solo han pasado unas horas desde que Rafa Nadal fuese entrevistado por el diario ABC dejando titulares acerca de cómo se está viviendo y tratando en España la crisis del coronavirus. Debido a sus palabras, el tenista español ha sido duramente atacado en las redes sociales y todo por su opinión sobre la "nueva normalidad" que propone el gobierno de Pedro Sánchez.

"Entiendo que no se pueda entrenar, pero estamos en un momento en el que todo es muy sensible. Cualquier comentario o mensaje que puedas dar se politiza y aquellos que se sienten atacados se lo toman muy mal. Soy un ciudadano más, que paga sus impuestos aquí, así que tengo tanto derecho como cualquier otro a opinar. Parece que hay un momento en el que no se puede opinar y en el que todo se convierte en política, y lo que simplemente dije es que creía que cuando la gente está yendo a trabajar a obras, a construir... un montañero o un triatleta tienen la capacidad de ir a entrenarse solos y yo no estoy reclamando nada", comentó el ganador de 19 Grand Slams.

Ahora, tras la tormenta mediática, Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa ha defendido a su sobrino y aprendiz en una entrevista para la Cadena Ser: "Siempre hay gente dispuesta a decir cualquier barbaridad. La gente no sabe ni qué significa facha. Si la gente se cultivara un poco. Cada cual que opine lo que quiera. Después, oye, mejor si se leen algún libro y ven qué es un facha y qué no lo es. Es muy fácil poner adjetivos a la gente. Cuando te expresas hay que tener algún conocimiento de las cosas. A cualquier ciudadano le gusta comentar lo que pasa en su país, faltaría más".

Toni no solo defendió a Rafa Nadal sino que también dio su propio opinión sobre la situación actual en España: "Yo creo que se han hecho cosas mal, faltaría más. ¿Que la situación no era fácil? También lo tengo muy claro, no ha sido fácil en ningún sitio. Es evidente que la manifestación aquella causó problemas, que debido a aquella manifestación tuvieron que dar el visto bueno también a que jugara el Valencia o al mitin de Vox, me parece que es evidente. Es una evidencia, no hace falta ser ningún lince para saber que alguna equivocación se hizo".