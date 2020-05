Lo nunca visto: la madre de Djokovic llama "arrogante" a Roger Federer

A diario se escuchan miles de cosas sobre Roger Federer, pero desde hace mucho tiempo casi nadie ha dicho lgo que sea malo del genio suizo. Es uno de los deportistas más respetados del todo el circuito y por supuesto en el mundo en general y siempre se le ha calificado de un "caballero" dentro y fuera de la pista.

Casi todas las familias del planeta tenis quieren a Federer, pero hay una que tiene sus dudas y no es otra que la de Novak Djokovic. Como mínimo su madre no tiene una gran impresión general de Roger ya que en una entrevista concedida para Blick, Dijana Djokovic ha vuelto a mostrar su malestar por el ambiente de la última final de Wimbledon.

"El partido ante Roger en Wimbledon fue el más difícil del año pasado. En el estadio, todos le aplaudían a él y nosotros éramos solo un puñado de fans de Novak. No es agradable que Federer u otros me molesten en esos momentos, pero me molestó porque Roger es un poco arrogante. Cuando tuvo esos dos match points, agarré mi cruz del Río Don, un amuleto que uso y que me salva en momentos difíciles. Me dije a mí misma: 'Nole, puedes hacerlo. Lo has hecho muchas veces, puedes hacerlo de nuevo', y lo hizo. Dios le salvó. Novak también cree en él. Se siente elegido por Dios. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad", comentó la madre de Nole.

Sorprendente en sus declaraciones sobre Federer, Dijana tampoco fue más comedida a la hora de hablar de otros temas. Por ejemplo de su nuera, Jelena, mujer de Novak: "Cuando nos presentó a Jelena, pensé que no sería muy relevante ya que solo tenía 18 años pero resultó diferente. No esperó y se casaron. Es lógico que su esposa se hiciera cargo de las cosas que yo hacía por mi hijo, como cocinar y las cosas de la cosa. Yo no interfiero en su vida. No viven en Serbia, así que rara vez nos vemos. Ellos tienen su propia vida, su oasis. Hay algunas diferencias entre sus vidas y las nuestras y de la forma en la que crían sus hijos, algo con lo que no siempre estoy de acuerdo".

No se sabe aún lo que piensa Djokovic de las palabras de su madre, pero a buen seguro que no comparte todas sus opiniones.