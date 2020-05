Las sorprendentes declaraciones de Federer que preocupan a sus aficionados

No te retires nunca Roger Federer. Nunca. Así se puede resumir la opinión del 99,9% de los aficionados al tenis que viven en el mundo en el que vivimos. Nadie quiere que el ganador de 20 Grand Slams cuelgue la raqueta y mucho menos ahora cuando se echa tanto de menos volver a ver a los maestros y maestras de la raqueta sobre una pista.

Por esa ansia de ver a Federer en la pista preocupa mucho que Roger, según sus propias palabras, no encuentra una razón para entrenar en las últimas semanas. Eso no quiere decir que no quiera volver, pero sí parecía necesitar un descanso.

"Desde que me operé en 2016, no había pasado cinco semanas seguidas en casa. La verdad es que no estoy entrenando porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo ahora mismo", comentó Federer en una videoconferencia con el extenista Gustavo Kuerten.

Por suerte, los aficionados del tenis tienen una tabla a la que agarrarse ya que el propio Roger dice que cuando llegue el momento estará preparado: "Estoy bien físicamente y creo que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a competir. Es importante para mí tomarme un buen descanso ahora, no echo tanto de menos el tenis, aunque cuando estemos cerca de volver y tenga un objetivo para entrenar, estaré súper motivado".

No parece que Federer piense en la retirada, al menos todavía, pero sí se nota que ya no tiene esa ansiedad por volver a la pista que otros jugadores veteranos, como Rafa Nadal o Novak Djokovic, sí tienen.