Sandro Rosell amenaza: "Alguien influyó en el fiscal y quiero saber quién está detrás"

Ha pasado ya más de un año desde que la Audiencia Nacional declarase inocente a Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, tras estar dos años en la cárcel con un régimen de prisión preventiva. Ahora es el turno de escuchar a Sandro que además ha puesto a la venta su libro Un fuerte abrazo en el que cuenta su estancia en prisión.

Sandro cree que alguien conspiró contra él y no duda en hablar de nombres aunque no tenga pruebas: "Alguien influyó en un fiscal para que iniciara estas investigaciones y se me pasaron muchos nombres por la cabeza. Para mí es fundamental descubrir quien está detrás. Sobre Jaume Roures no tengo pruebas y no le señalaré sin pruebas, pero la diferencia está clara. Al principio Mediapro y yo íbamos en el mismo caso y yo me pasé dos años en prisión preventiva y acabo saliendo inocente mientras que Mediapro se declara culpable y no les pasa nada".

Rosell también mencionó en su entrevista con RAC 1 su sentimiento con Cataluña: "Por sentimiento y de corazón soy independentista, pero de cabeza aún no lo soy. Hay cosas que no veo claras, como la censura en TV3 a mi reportaje. Ese no es mi país. Yo digo lo que siento porque no busco votos. No me pienso presentar a nada".

Por otro lado cabe destacar la mención positiva tanto para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como para Joan Laporta, exmandatario culé con el que no terminó bien cuando compartieron directiva: "También he hablado con Laporta, me llamó y muy bien con él. Y me sorprendió porque ya le confesé que yo a él no le hubiera llamado en la misma situación. Me alegró hablar con él".