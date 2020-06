Cada vez que el australiano Nick Kyrgios observa algo contraproducente en cuanto al coronavirus lo manifiesta sin tapujos. Y así ha vuelto a ocurrir tras percatarse de que el alemán Alexander Zverev había colgado un vídeo celebrando una fiesta en un bar lleno de gente, en vez de cumplir con la cuarentena que había prometido tras participar en el polémico Adria Tour en el que varias estrellas del tenis mundial —entre ellas Novak Djokovic, organizador del evento, Grigor Dimitrov y Borna Coric, entre otros— han dado positivo por la covid-19.

El jugador germano había dado negativo en las pruebas tras el torneo, pero parece que no ha cumplido su promesa, y Kyrgios, después de ver el vídeo en cuestión, no dudó en lanzarle un duro mensaje en Instagram, mientras grababa su locución conduciendo. "He visto muchas cosas polémicas que han ocurrido en todo el mundo pero una de las que me ha llamado la atención ha sido ver de fiesta a Sascha Zverev. ¿Otra vez tío, otra vez? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo?", dice Nick.

"Si tienes la cara dura de poner un tuit y hacer que tu representante escribiera por ti que pasarías una cuarentena de 14 días, y pides perdón a todo el público por poner en riesgo su salud, al menos ten la jodida vergüenza de quedarte junto a tu novia aunque sea 14 días y cumplir la cuarentena", añade. "Dios mío. Me siento enojado con el mundo del tenis, de verdad. ¿Cómo pueden ser todos tan egoístas?", termina.

Zverev participó en el Adria Tour, un torneo de exhibición en los Balcanes organizado por Djokovic, con público y sin distanciamiento, durante el cual varios jugadores, incluyendo el número uno del mundo, resultaron contagiados por el coronavirus.