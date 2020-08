La tenista estadounidense Serena Williams continúa preparándose para el US Open a pesar de las numerosas bajas que el torneo está acumulando en los últimos días a causa de la pandemia de coronavirus.

Williams no medita la opción de no disputar el torneo. "Jugaré con total seguridad si se disputa", expresó este pasado sábado en una rueda de prensa virtual. Unas palabras que no sólo hacían referencia al torneo neoyorquino sino también a Roland Garros.

La menor de las Williams reconoce no saber qué ocurrirá en el futuro pero continúa con su preparación. "A medida que se iban anulando torneos solo pensaba en trabajar para ver qué venía después".

La tenista, que ha sufrido problemas pulmonares en los últimos años, ha tomado precauciones en los últimos meses en medio de la situación sanitaria que se vive. "Jugar a tenis está bien, pero es mi vida y mi salud", reconoce, tras afirmar los nervios que le causa el estado actual de la pandemia.