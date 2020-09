Novak Djokovic sobre el pelotazo a la juez: "No quería hacerla daño"

Novak Djokovic ha entonado el mea culpa tras la descalificación que sufrió en el US Open tras golpear un pelotazo a una jueza de línea de forma involuntaria.

El serbio ofreció una videoconferencia por su participación en el Master 1000 de Roma. En ella reconoce su error y que las reglas "son claras". "Lo acepta y hay que seguir adelante", comentó y explicó que era la primera vez que le ocurría y remarcando que no quería hacer daño a la jueza. "Fue desafortunado y le golpee en un lugar raro", dijo.

El propio tenista explicó que no puede prometer que no vuelva a hacer algo así en su vida, de la misma manera que le pudo haber ocurrido antes o incluso a otros jugadores. "Lo he reflexionado, he hablado con mi equipo y espero que no se repita, pero todo es posible en esta vida", afirmó.

Por último tuvo palabras para la jueza de línea que golpeó, Laura Clark: "Siento mucho el drama que le causé. Hablé con ella y comprobé que está bien. Quizá la vida me hizo ver que me tenía que ocurrir algo así. Esto se queda contigo para toda la vida"