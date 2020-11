Carlos Alcaraz: "Mi sueño es ser número 1 del mundo y ganar un Grand Slam"

Carlos Alcaraz, 17 años, Murcia. Pese a su corta edad hablar con el joven tenista español durante los 10 o 15 minutos que duró nuestra entrevista es conversar con un chico que, sin perder la humildad, tiene muy claros sus objetivos. Siempre con un "aún tengo mucho que mejorar" por delante, Carlos se muestra igual de valiente en sus respuestas como lo es dentro de la pista con su juego agresivo e impredecible para sus rivales.

Libertad Digital ha querido hablar con Carlos Alcaraz de Carlos Alcaraz. Sin entrar en comparaciones. Sin poner "el nuevo" en ninguna pregunta de la entrevista. No. Porque Carlos tiene una carrera propia llena de objetivos y de trabajo por delante. Por esa razón charlamos con él de su presente y de su futuro.

Tras un año 2020 condicionado globalmente por la covid-19, pero repleto de éxitos personales como ganar esta temporada su primer partido ATP en Río con solo 16 años o conquistar tres torneos ATP Challenger Tour, dos de manera consecutiva, Carlos Alcaraz charla en exclusiva para Libertad Digital.

Pregunta: Antes de nada, ¿qué tal estás después de acabar la temporada?

Respuesta: Estoy de vacaciones, entre comillas, por la situación actual, pero sí, pasando unos días en casa con la familia, viendo un poco a los amigos y con mucha precaución.

P: Los tenistas no soléis tener muchas vacaciones porque tenéis un calendario muy fuerte ya desde muy jóvenes. ¿Cuánto tiempo tienes más o menos para desconectar un poco del tenis?

R: El último partido fue el martes de la semana pasada en Marbella y llevo desde ese día hasta este miércoles de vacaciones. Mañana (jueves) ya vuelvo con la parte física y básicamente ha sido eso, una semana en total.

P: Por lo tanto, aunque sea un reinicio físico de menos intensidad, has tenido solo una semana.

R: Sí, así es. Es cierto que esta semana vuelvo con un nivel más bajo en el tema físico y con ejercicios más suaves, pero la semana que viene ya empiezo la pretemporada a tope.

P: ¿Qué balance haces de la temporada anterior?

R: Ha sido un año muy positivo, tanto a nivel tenístico como de mejora mental y de actitud. Todo ello se ha reflejado en los resultados. Un año como te digo muy positivo que me ha hecho pensar y reflexionar de cara a aumentar aún más la motivación y las ganas de cara a la temporada que viene.

P: ¿Qué victoria de esta temporada te ha reforzado más o ha significado más para ti?

R: La victoria contra Albert Ramos en Río de Janeiro por ser mi primera victoria en un torneo ATP.

P: ¿Y la derrota que más te ha dolido?

R: La derrota… creo que sería en el mismo torneo de Río de Janeiro ante Coria porque me veía jugando bien, podía llegar a cuartos de final, lo tuve muy cerca y esa seguramente haya sido la derrota que más me ha dolido este año.

P: ¿Cómo planteaste el torneo de Río antes de jugarlo y sobre todo después de ganar a Ramos? ¿Fue fácil mantener la mentalidad de partido a partido después de ganar a Albert?

R: Siempre pienso que puedo ganar cada partido, pero yo fui al torneo sabiendo que tenía que disfrutar al máximo de esa experiencia y aprender de cada encuentro y de cada jugador al que me enfrentase. Después del partido ante Ramos yo seguí con la misma mentalidad. Intenté entrar al siguiente partido con las mismas ideas y la misma mentalidad que tuve ante Ramos y también centrado en gestionar los nervios que tan bien había gestionado en el partido anterior.

P: Tema covid. Estás en plena progresión de tu tenis y necesitas continuidad y partidos. ¿Cuánto te ha podido condicionar la pandemia y cómo te preparaste durante el confinamiento?

R: El confinamiento lo pasé en la academia y ahí podíamos utilizar el gimnasio, que era algo importante. Siempre digo que el confinamiento ha condicionado a todo el mundo y que, dentro de eso, yo he tenido la suerte de poder hacer una preparación física parecida a lo que sería una pretemporada. Creo que a nivel físico me he puesto un poco más fuerte y eso me ha ayudado a aguantar el ritmo de tantos partidos que he podido jugar después de la cuarentena. Más que perjudicar he querido buscar lo positivo y aunque lógicamente me ha perjudicado, en algunas cosas y entre comillas, me ha venido bien.

P: Si hay un deporte que exige mentalmente ese es el tenis. ¿Cómo entrenas o preparas esa parte tan importante del juego?

R: Tengo una psicóloga con la que llevo ya un año y la verdad es que me está ayudando muchísimo a mantener las rutinas dentro de la pista, por ejemplo. Fuera de la pista también es muy importante porque dentro pasas algo más de una hora, pero todo lo que vives antes o después y en mayor grado ocurre fuera. Y fuera de pista es vital ser ordenado y centrarme en el tenis. Tengo mucho que mejorar todavía, pero poco a poco voy mejorando en ese aspecto.

P: Para aquellos que no te conozcan y sin entrar en ningún tipo de comparación, ¿cómo es el tenis de Carlos Alcaraz?

R: Soy un jugador agresivo que intenta hacer mucha cosas durante los partidos, como por ejemplo dejadas, subidas a la red o buscar golpes ganadores. Me identifico con un jugador agresivo y quizá impredecible, por decirlo de alguna forma.

P: Algo importante del tenis es cómo aceptar la derrota cuando llega. ¿Cómo eres en la derrota? ¿Necesitas un tiempo para digerirla o cambias el chip con facilidad?

R: A mí ahora mismo me cuesta asimilar un poco la derrota. Cuando llego al vestuario me cuesta ver las cosas positivas que he hecho durante el partido y por eso necesito unas dos o tres horitas para asimilar la derrota. Cada vez que salgo de la pista lo veo todo negro y necesito un tiempo.

P: Y tienes a tu lado a Juan Carlos Ferrero en la Academia JC Ferrero Equelite. Ahora que no nos oye, ¿cómo es como entrenador? ¿Con alguna mirada puede matarte o es más suave a la hora de darte tu tiempo para asimilar las cosas?

R: Sí, en ese aspecto me entiende bastante bien. De los errores se aprende y después de alguna derrota hemos intentado hablar. Lo que ocurre es que de momento lo sigo viendo todo negro después de una derrota y es un poco imposible hablar conmigo después de perder un partido. Al final nos acabamos enfadando o yo acabo enfadando a todo el mundo (risas). Podemos hablar de varias cosas, pero de tenis y del partido mejor que me den un par de horas.

P: En el mundo del deporte, los objetivos y los sueños son vitales. ¿Qué objetivo tienes como algo que quieres conseguir sí o sí o que por lo menos no quieres que acabe tu carrera sin haberlo conseguido?

R: Para el año que viene quiero estar a mitad de temporada en la fase final de Roland Garros. Más o menos estar Top-100 en ese momento y acabar a final de año Top-50 (138 ranking actual). Y como sueño más a largo plazo en mi carrera, yo desde pequeño siempre he querido ser número 1 del mundo y ganar algún Grand Slam.

P: Por último y sin mencionarte a ningún tenista que no seas tú. ¿Crees que, directa o indirectamente, se os intenta meter mucha presión con las eternas comparaciones?

R: Es cierto que en cada entrevista siempre me preguntan ese tipo de cosas. Como bien me has dicho tú cuando hemos hablado, yo soy Carlos Alcaraz y quiero que se fijen en mi carrera y en mí. No te digo que esté cansado, pero sí es cierto que en cada entrevista siempre cae alguna pregunta de esas.