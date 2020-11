¿Por qué han desaparecido los jueces de línea en la Copa de Maestros de tenis?

En la primera jornada disputada el domingo, Dominic Thiem ganó a Stefanos Tsitsipas y Rafa Nadal hizo lo propio con Andrey Rublev. Hasta aquí todo normal, pero lo más sorprendente para algunos televidentes fue ver que en la pista no había jueces de línea. Ni en el fondo ni en los laterales. En el O2 de Londres no hay jueces de línea.

La razón principal no sorprenderá a los amantes del tenis ya que en otros torneos de esta misma temporada condicionados por la pandemia del coronavirus ya han tomado esa medida para distanciar a los jugadores de los jueces y a su vez a estos de los recogepelotas. Por lo tanto, las Nitto ATP Finals no son innovadoras en ese sentido.

Entonces, ¿cómo se arbitran las bolas de fondo y las que caen o no en el carril de dobles? Fácil, con el ojo de halcón. Sí, el famoso Hawk Eye que los jugadores suelen pedir con un número máximo de oportunidades de usarlo cuando hay alguna bola dudosa que ni el juez de silla ni los de línea han señalado a su favor. El sistema está tan automatizado y es tan preciso que permite cantar una bola buena o mala al instante. De hecho en los paneles de publicidad de la pista se puede ver "out" si la pelota es mala.

Con este sistema, en la pista solo están los jugadores, el juez de silla y los recogepelotas, disminuyendo así el número de personas que pasan por la misma durante un partido. Hay que recordar que los otros jueces van cambiando en cada set y eso hace que muchas personas acaben pasando por la pista. A su vez, el ojo de halcón ya no puede pedirse ya que no es necesario. Con esta tecnología aplicada a todos los puntos, no hay lugar para el error.

Esta medida ha gustado mucho a los jugadores. Sin embargo, de llevarse a cabo en la mayoría de los torneos de la ATP, el oficio de juez de línea entraría en peligro de extinción.