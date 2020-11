La magia de Tandil y los secretos de la cuna del tenis argentino

Hablar de Tandil es hablar con letras de oro de la historia del tenis en Argentina. Cuna de talentos forjados a base de trabajo y exigencia, esta ciudad de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en cuna de grandes maestros y maestras de la raqueta gracias a sus métodos de enseñanza y a sus características demográficas.

Juan Martín Del Potro, Juan Mónaco, Mariana Pérez Roldán, Mariano Zabaleta, Guillermo Pérez Roldán o Patricia Tarabini son grandes exponentes y embajadores de Tandil, no solo por Argentina, sino en todo el mundo. Por esa razón, por ser una de las cunas del tenis mundial, Libertad Digital ha querido conocer de primera mano los secretos de Tandil y para ello hemos podido hablar con la exjugadora Mariana Pérez Roldán.

Mariana, que llegó a ser en su día la número 49 del ranking femenino, nos atiende amablemente en el marco de un nuevo proyecto personal que por fin ha visto la luz, su 'Escuela Tennis Posta Tandil'. Derrochando la misma pasión y dedicación que ponía sobre la pista, Mariana nos atiende en exclusiva para hablarnos de los secretos de su ciudad natal. Ella, junto a su padre Raúl y su hermano Guillermo, los conocen a la perfección.

Pregunta: En primer lugar y teniendo en cuenta que ahora más que nunca la salud es lo más importante, te pregunto por el tema coronavirus. ¿Cómo están actualmente en Tandil en esta situación tan extraña y trágica que nos ha tocado vivir a todos?

Respuesta: Tuvimos en una primera fase unos 100 días sin ningún caso positivo. Posteriormente se optó por un sistema que no se basaba en fases sino en una especie de semáforo rojo, amarillo y verde. Este sistema se hacía en base al número de casos que se empezaron a tener aquí. Tandil tiene hospital, clínicas, sanatorios y según la capacidad de las camas ocupadas se iba cambiando el color del semáforo. Tuvimos un pico de contagios en el que se llegaron a superar los 190 casos por día. Ahora, por suerte, está bajando y estamos en unos 40. Sí hubo muertos, superando los 100 si no tengo mal entendido, y casi todos adultos mayores o personas con problemas preexistentes.

P: Para la gente que no conozca Tandil y antes de hablar del tenis allí. ¿Cómo es Tandil como ciudad y como sociedad?

R: Tandil es una ciudad que queda dentro y está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad pintoresca, de unos 145.000 habitantes. Es una ciudad rodeada de sierras, con un lago artificial y que tiene a nivel de sociedad muchas familias que realizan generación tras generación los mismos trabajos y oficios que sus padres y abuelos. También tenemos universidad, algo que permite que los chicos vengan a estudiar diferentes carreras a nuestra ciudad. Destacan veterinaria y ciencias exactas. Es una ciudad con una población muy activa a nivel físico y a nivel deportivo. El running aquí tiene mucho calado, por ejemplo. Deportivamente es muy completa. Hay ciclistas, futbolistas, tenistas... y sobre todo es una ciudad muy bonita, cuyas características la hacen especial respecto a otras ciudades del mundo. A nivel de sociedad podemos hablar de una ciudadanía mixta. Hay gente muy abierta y sociable mientras que por otro lado hay gente muy cerrada que no se mete en la vida de los demás y que prefiere centrarse en lo suyo sin molestar al resto.

P: Ya centrándonos a nivel tenístico. ¿Qué tiene Tandil que ha dado tantos jugadores y jugadoras que han demostrado su calidad por las pistas de todo el mundo?

R: En primer lugar por el excelente método de enseñanza que se lleva utilizando aquí durante muchos años. En ese sentido, Raúl Pérez Roldán fue el pionero y el inventor de este método que a día de hoy se mantiene por la automatización, biomecánica y uso de palancas naturales, como se llamaba en su momento. Dentro de ese método hay muy buena materia prima ya que los chicos y chicas han sabido absorberlo dentro de su desempeño como tenistas. Además se han sabido actualizar y han evolucionado para adaptarse al tenis tan potente y físico que tenemos en la actualidad. También surgen otros pilares que la ciudad te ofrece como la belleza natural que posee y que permite, por ejemplo, poder realizar un gran número de actividades al aire libre. Las sierras son un elemento principal en esas actividades. Otro elemento más son las distancias cortas que permiten a los chicos ir de un lado para otro con tranquilidad y no tener que estar muchas horas en un coche para ir a entrenar o para ir a realizar cualquier tiempo de actividad deportiva. Así pueden dedicarle mucho tiempo al desarrollo del deporte sin tener que acumular grandes distancias. Y por último, que no menos importante, Tandil ayuda a desarrollar, aparte de la faceta deportiva, la parte estudiantil que todo joven necesita.

P: Cada tenista es un diferente por dentro y por fuera, pero ¿qué característica de juego o mental tienen siempre los jugadores nacidos en Tandil? ¿Cómo es el ADN del tenis de Tandil?

R: Básicamente ninguno de los jugadores que salieron de aquí tenían un talento innato en todas las facetas del juego. Tenían una característica o una pieza importante dentro de lo que debe ser un jugador de tenis y a base de trabajo mejoraron lo que no tenían. Lo explico. Si uno no tenía el físico desarrollado para poder ser un tenista potente, sí tenía una buena mano y si no tenía una buena mano, sí tenía buena potencia o aptitud física. Es decir, la base del tenis y del ADN de Tandil es el trabajo. Potenciar lo bueno y mejorar lo que se necesita. A base de esfuerzo y de trabajar, trabajar y trabajar se saca el ADN de los jugadores de Tandil.

P: ¿Qué le ha dado Tandil al tenis y qué le ha dado el tenis a Tandil?

R: Tandil le ha dado al tenis la oportunidad de expandirse y desarrollarse y el tenis le ha dado a Tandil la posibilidad de ser embajadora de este deporte y de este país. Muchos tenistas tandilenses fuimos y somos embajadores de nuestra ciudad en el mundo. Llevamos la bandera de nuestro país, de nuestra ciudad, pero sobre todo de nuestra escuela.

P: Siempre que en el mundo del tenis se menciona Tandil la gente piensa en Del Potro, Mónaco, Pérez Roldán, Zabaleta... ¿Cómo es el día a día en un lugar en el que son referentes deportivos?

R: Tiene que ver mucho con la forma de ser de las personas de Tandil. Zabaleta, Del Potro, Pérez Roldán, Mónaco, Franco Davin... todos son tandilenses más. Se pueden sentar en un restaurante con tranquilidad, tener una casa aquí y que nadie les moleste, disfrutar de un buen paseo relajados o ir por ejemplo a los mismos lugares a los que iban de pequeños. Aquí se respeta y se valora mucho a los tenistas, pero sobre todo se valora a las personas.

P: A nivel presente y futuro, ¿cómo ve el tenis argentino tanto masculino como femenino? ¿Se está trabajando bien con las niñas y niños o hay que mejorar ciertas cosas para encontrar la mejor versión del tenis nacional?

R: Más allá de esta pandemia que nos ha afectado a todos a nivel mundial, acá se está empezando a hacer nuevamente una excelente labor con los niños y niñas que empiezan en el mundo del tenis. Mariano Zabaleta es un protagonista importante de esto ya que está en la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Tenis y está realizando una gran labor. También el presidente, Agustín Calleri. Ellos han logrado que un gran número de jugadores y exjugadores sean parte de la Asociación y a través de eso pueden aportar los conocimientos y la experiencia necesarias para ayudar en el camino de muchos jóvenes que quieren ser tenistas. Por otro lado siempre habrá nuevas cosas por hacer tanto a nivel tecnológico como formativo. Hay que tener una buena alimentación, un buen acompañamiento mental y por supuesto el apoyo económico que nos ayude a competir fuera de nuestras fronteras. Es algo que se nos está haciendo sumamente exigente porque no hay todas las ayudas económicas posibles y necesarias que nos permitirían seguir creciendo. Siempre ha sido difícil, pero ahora lo es aún más

P: Te pregunto por tu escuela. ¿Cuéntanos cómo estás viviendo esta nueva época de tu vida y sobre todo qué fundamentos y qué valores quiere enseñar la Escuela Tennis Posta Tandil?

R: Es un anhelo y un deseo que guardaba desde hace tiempo dentro de mí. Yo fui jugadora profesional, llegué a estar la número 49 del mundo y vivo en la cuna del tenis como es Tandil. Nunca me desvinculé de este deporte porque seguí trabajando de manera social a través de la Fundación 'Todos a jugar' que preside Mariano Zabaleta y en mi ciudad he estado trabajando con chicos de 6 a 12 años. Eso me hizo ver la parte más genuina de lo que es este deporte, el contacto social y los valores que se pueden brindar a través del tenis, sobre todo con chicos que viven en lugares o barrios vulnerables. Además he podido abrir mi escuela en un lugar privilegiado en el que tenemos unas infraestructuras maravillosas que no se pueden comparar con otras que hay en la ciudad. Es algo que deseaba desde hace tiempo. Le voy a poner toda la pasión que tengo dentro de mí para ayudar a este deporte que amo y sobre todo voy a disfrutar y voy a aprender día a día de todo el proceso de formación que tenemos aquí. Y por supuesto me sigo formando dentro del deporte ya sea con cursos de gestión o con cursos de profesorado formativo de tenis. Por último quiero recalcar que uno de mis objetivos en la escuela es dar a los jóvenes un tenis que se aleje del enfoque demasiado comercial para volver a las raíces de un deporte familiar y divertido que permita crear un gran semillero de jugadores en el que pueda surgir un campéon o una campeona. Quiero devolverle a Tandil lo que me dio a mí.

P: Nos gusta hablar con formadores y educadores deportivos porque tienen un papel vital en la formación de jóvenes tanto a nivel deportivo como personal. ¿Cómo ve a esta nueva generación de niñas y niños que viven en una sociedad llena de avances y también de tentaciones y distracciones como son las redes sociales?

R: Para mí es fundamental una buena motivación. Están viviendo en una comodidad sublime a través de botoncitos y dejan de lado todo lo que puede significar un sacrificio mental o físico que les ayuda a desarrollarse. Hay que motivarlos para hacer deporte. Ojalá puedan salir de la comodidad de estar todo el día delante de una computadora y se desarrollen de otra manera. Es algo que también debe tratarse dentro de la familia y ahora hablo de las presiones que se pueden tener desde el núcleo familiar cuando se empieza a ver potencial en los niños y niñas. No debe suceder más que los padres presionen a sus hijos para salir de una mala situación económica o que les vean como una tabla de salvación para solucionar la vida de la familia con sus éxitos deportivos. Los chicos tienen que sentir libertad aunque siempre desde la responsabilidad.

P: Argentina es un país exigente a nivel deportivo. No solo en fútbol sino en todos los deportes. ¿Es algo que se debe trabajar desde que los niños son pequeños para que mentalmente estén preparados?

R: Argentina es un país sumamente exitoso en lo deportivo, pero muy exitista. Acá por mucho que seas casi el mejor sino lo eres te van a criticar. Si eres el número 2 te preguntan por qué no eres el número 1. Si le ganas a este jugador te preguntan por qué no le ganas al otro. Es muy exigente a nivel de resultados. Eso debería cambiar porque si llegar a ser jugador profesional de tenis ya es muy complicado imagina ser Top 100 o Top 50 del mundo. Pero aquí si no eres el el número 1 parece que fracasaste y no es así. Llevaste un vida privilegiada por poder vivir de un deporte así y eso hay que valorarlo. Quitando esa parte negativa, la exigencia es buena porque hace que no te detengas y que sigas mejorando por el camino. Por eso es fundamental la motivación en los más jóvenes, para que ellos logren vencer esos temores personales y mejoren, no solo en el deporte sino también en su vida personal o laboral.