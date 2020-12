El nexo entre Rafa Nadal y los tres emperadores hispanos de Roma

¿Qué pueden tener en común Rafa Nadal con los emperadores romanos hispanos, Adriano, Trajano y Teodosio? La respuesta es sencilla: la falta de memoria sobre su figura. En una reciente entrevista con el escritor español Santiago Posteguillo, el ganador del Premio Planeta 2018 por Yo, Julia hacía referencia a la falta de valoración que a veces se da en España con nuestros referentes.

Santiago mencionó en primer lugar la falta de memoria con el tenista Rafa Nadal: "Es algo muy latino. En el mundo anglosajón sí se ha desarrollado una tendencia positiva en el sentido de admirar y respetar más a sus héroes mientras que en el mundo latino, que tiene parte de su origen en Roma, tenemos la manía de desmitificar a nuestros héroes. Siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal. Recordarás que aquella vez en la que Rafa tuvo una lesión un poco larga ya le quisieron retirar. Por todas partes se leían titulares sobre que estaba "acabado". Y aunque hubiese sido ese el final de Nadal como tenista, por favor, que no lo digan así. Puedes decir que hasta aquí ha llegado la carrera de un gran deportista español, pero no, se usaba ese titular dramático que desmitificaba a uno de nuestros referentes. Luego Nadal se ha encargado de seguir ganando un Roland Garros tras otro hasta sepultar esos titulares. Pero espera a que llegue el año en el que deje de ganarlo. Ahí se volverán a lanzar a por él".

Tras analizar lo sucedido con Nadal, Posteguillo también trató la forma que tenemos en nuestro país de valorar a los tres emperadores romanos que con origen hispano lideraron uno de los imperios más importantes del mundo antiguo. El escritor valenciano comparó nuestra forma de recordar a Trajano, Adriano y Teodosio con la mitificación más intensa que se hace en otros países con su referentes históricos.

"El Imperio Romano nunca llega a su máxima extensión cuando gobierna Trajano sino que llega a su máxima extensión porque gobierna Trajano. Es algo distinto. Nosotros aquí a Trajano, que era un dirigente ejemplar, no le hemos querido aprovechar ni escribir nada de él en particular. Pero si hubiese nacido en Londinium (Londres) estoy seguro de que se hubiesen hecho tantas películas que estaríamos ya aburridos del tema. Nosotros hemos tenido tres emperadores hispanos: Trajano, Adriano y Teodosio. Cada uno a su manera fue muy importante y los tres eran hispanos. Es algo que tenemos los españoles, que no valoramos lo que es nuestro", comentó el escritor nacional en el reportaje de Libertad Digital, El deporte en la antigua Roma con Santiago Posteguillo.

Hay que recordar que Rafa Nadal, después de todos esos titulares que llegaron en 2015, volvió a ganar un Grand Slam tras otro llegando a la cifra que ostenta ahora de 20, empatado con el gran Roger Federer. Por esa razón, la crítica es ahora favorable para el manacorí. A su vez y hablando de los emperadores romanos mencionados, el imperio romano tuvo un total de 56 años bajo dominio hispano: Trajano (19 años / 98-117 d.C), Adriano (21 años / 117-138 d.C) y Teodosio (16 años, 379-395 d.C).

La relación entre Nadal y Roma no queda solo en esta forma de mitificar a nuestros héroes que se menciona en este artículo ya que la capital de Italia no es una ciudad cualquiera para el tenista español. Sobre la tierra batida del foro itálico, Nadal ha ganado un total de nueve veces y eso le convierte en el auténtico emperador del Masters 1000 italiano.