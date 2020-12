Feas acusaciones contra Roger Federer: "Ha cambiado el sistema para protegerse"

Duras acusaciones contra Roger Federer. El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, acusó al tenista suizo de manipular el ranking ATP en su propio beneficio. aprovechando su posición en el Consejo de Jugadores.

"Roger Federer sencillamente ha cambiado el sistema para protegerse y eso es algo que está mal y es irresponsable. Ha aprovechado su influencia en el consejo de jugadores", agregó Hordorff.

Debido a la pandemia y para evitar que los jugadores perdieran muchas posiciones, se decidió congelar los puntos conseguidos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. Una medida que beneficia a los jugadores que menos partidos han disputado.

De este modo, los tenistas que no hayan disputado ningún torneo este año no han bajado posiciones en el ranking, como ha sido el caso de Federer, quien pese a no jugar más allá del Abierto de Australia por una lesión de rodilla, se mantiene en la quinta posición. El suizo es el tenista más beneficiado de esta decisión. Para muestra un dato: si se mantuviese el sistema habitual de puntuación, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en 2020, Federer, solo estaría en el puesto 29. La polémica está servida.