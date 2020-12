Analizamos al nuevo 'Kasparov' del tenis: el maestro ruso Daniil Medvedev

Daniil Medvedev se coronó maestro del tenis mundial el pasado mes de noviembre tras ganar las Nitto ATP Finals en Londres. Por el camino hacia el título derrotó a todos sus rivales: Alexander Zverev, Novak Djokovic, Diego Schwartzman, Rafa Nadal y Dominic Thiem. Con solo 24 años hizo un torneo perfecto y por esa razón vamos a analizar en Libertad Digital los pros y contras del juego del que algunos denominan como el 'Kasparov' del tenis.

Para este análisis hemos contado con un consejo de sabios formado por Juan Carlos Ferrero (ex número 1 español), Xavi Budó (entrenador), Arseni Pérez (comentarista), Mariana Pérez Roldán (exjugadora argentina) y Víctor Molina (profesor y jugador)

Juan Carlos Ferrero (extenista español, número 1, ganador de Roland Garros y actual entrenador de Carlos Alcaraz)

Lo mejor: Es un jugador que obviamente por su técnica tiene un juego adecuado para la pista rápida. Es un tenista que pese a su altura se mueve extremadamente bien, por lo que abarca mucha pista. Pega muy plano a la pelota, tiene un gran revés, muy buen saque y se pone muy atrás en el fondo de la pista sobre todo en el resto. Es muy sólido, juega bastante a la contra y cuando puede hace buenas jugadas en ataque.

Lo peor: Su derecha es más floja que su revés y el tipo de juego que tiene se adapta peor a las pistas de tierra. Es un juego al que le faltan más alturas y variedad en este tipo de superficie. Jugar tan plano en tierra batida no es muy efectivo.

Xavi Budó (exentrenador de Carla Suárez y Paula Badosa)

Lo mejor: Saca muy bien. Eso es algo evidente. Tiene además un gran revés que en el argot tenístico definimos como 'sentir' muy bien ese golpeo. Es muy buen restador también. Por su altura se mueve muy bien y pienso que eso es uno de sus factores diferenciales porque le permite atacar y también tener muy buenos conceptos defensivos para contrarrestar los puntos que no domina. Mentalmente cuando juega contra los mejores es tremendamente competitivo. Esa frialdad a nivel top contra los mejores es muy positiva. Resiste mentalmente en partido largos y en los Grand Slams a cinco sets, donde los mejores marcan diferencias, él puede aguantar muchas horas jugando a un nivel muy alto.

Lo peor: A nivel técnico su derecha es muy mejorable. Si le juegan rápido está cómodo, pero si le juegan a la derecha más lento y es él el que tiene que generar potencia le cuesta mucho más. De hecho hay jugadores que le han jugado así, más lento hacia la derecha, y le han incomodado mucho. Tiene un gran margen de mejora ahí y si lo hace tendrá aún más potencial si cabe. Por otro lado a nivel mental, si él tiene la presión, a veces le falta regularidad. Rinde contra los mejores, pero se le han escapado partidos ante rivales de menor ranking.

Arseni Pérez (comentarista de tenis en TVE)

Lo mejor: Tiene las dos variantes de su juego, mental y técnica, a un altísimo nivel. Es un tenista que se coloca muy bien en el fondo de la pista y desde ahí no cede territorio. Prepara muy bien los puntos y no lo hace nada mal cuando tiene que subir a la red. No es un gran voleador, pero sí sabe perfectamente cómo manejar el punto para luego subir a mitad de pista y sentenciar. Su revés plano a dos manos al estilo Djokovic te deja seco.

Lo peor: Es a nivel de mentalización donde tiene su punto más negro a mi parecer. Lo compararía con Marat Safin, no por su estilo, sino por la actitud. Cuando están enchufados son muy peligrosos y pueden dar un altísimo nivel de tenis, apreciado además por el gran público, pero Safin al final de su carrera tenía partidos que dejaba escapar por su actitud. El ruso hacía gestos, se enfadaba y en el caso de Medvedev le hemos visto también esa actitud un tanto infantil. Incluso le hemos visto enfrentarse con su entrenador en momentos en los que tampoco estaba jugando especialmente mal. Eso es lo que yo creo que tiene que mejorar, la concentración en los momentos claves. Aún así este año ha sido de los mejores en resolver los sets cuando más tensión había en los mismos.

Mariana Pérez Roldán (extenista argentina, número 49 del mundo y dueña de la Escuela Tennis Posta Tandil)

Lo mejor: Jugador nada vistoso técnicamente pero absolutamente efectivo y sumamente regular. Con una velocidad de piernas extraordinaria que le permite siempre estar parado en la linea de base sin permitir abrir los angulos a los contrarios y él, apenas obtiene la oportunidad, toma el mando de la jugada. Jamás retrocede y si lo hace corrige con el látigo de la muñeca. Mentalmente sublime, frío, calculador, competitivo y estratega.

Lo peor: Le mejoraría el medio juego (red) y un saque ganador aunque con esa altura le faltarían unos centímetros.

Víctor Molina (profesor Club de Tenis Villa de Getafe y jugador categoría veteranos)

Lo mejor: Para mí es un estilo de juego igual de antiestético como eficaz. Que un tenista pueda dar esa velocidad de bola con esos gestos es algo nuevo en la ATP y hace destacar por ejemplo que Roger Federer ganase siendo elegante. Medvedev ha venido ahora a demostrar que no siendo lo más ortodoxo posible en sus golpeos puede ganar y mucho.

Lo peor: De momento todas sus victorias son en pista dura y llega bien a las últimas fases de la temporada, pero hay que ver su rendimiento en otras fases del año y en otras superficies como la tierra o la hierba.