Durísimas acusaciones de 'tanking' contra Novak Djokovic

El extenista ruso Mikhail Youzhny tira con bala contra Novak Djokovic. Youzhny ha concedido una jugosa entrevista al portal Championat en la que repasa la actualidad del mundo del tenis. Youzhny, que ejerce como entrenador de Denis Shapovalov, pone por las nubes a Rafa Nadal y crítica la falta de ambición de Djokovic en el tramo final de temporada.

Youzhny no pasa por alto el increíble cambio en el rendimiento tenístico de Djokovic desde el parón por el dichoso coronavirus. El ruso habla de dejadez en el serbio e incluso le acusa de hacer 'tanking' o dejarse ganar. "Lo que pasó en el US Open, pasó. Pero si miras su estado psicológico pese a ganar el título en Roma y todo lo que le costó... O la misma final de Roland Garros. No tuvo el mismo estado emocional tras el parón. Djokovic quería terminar el año como número uno y ya lo aseguró en Viena. Pero cuando logró esto, se podría decir que jugó esos dos partidos a los dientes, como jugó contra Sonego. Simplemente no jugó ese partido. Se dejó ganar".

Youzhny insiste en el tremendo cambio que dio el serbio y pone como punto de partida el incidente en el US Open donde Novak fue expulsado tras el pelotazo a una juez de silla: "Djokovic no ha dejado de jugar desde principios de año. No perdió ningún partido antes del US Open pero luego tuvo su incidente en el primer set y cómo reaccionó a ello. ¿Qué nos demuestra esto? Que su sistema nervioso no estaba preparado para cambiar así. El mejor jugador del mundo tuvo un lapsus en el US Open. Sí, puede decir siempre que quiera que fue un accidente y que la pelota podría no haberla golpeado. Pero rara vez he visto lanzar bolas a la grada a Djokovic sea cual sea la situación. Rara vez he visto a Djokovic gritar al juez de línea como lo hizo en Roma. Y tampoco nadie ha visto a Novak como en la final de Roland Garros, ni él mismo".

Pone por las nubes a Nadal

Youzhny se deshizo en elogios hacia Rafa Nadal. Su tremendo esfuerzo, su ambición y su acierto en la planifación de la temporada. "Creo que Nadal sí se exprimió al máximo. Sintió que sería perjudicial para él acudir a Estados Unidos y no fue. Eso distingue a Nadal de los demás. Pensaría 'Si, no he jugado en casi seis meses pero quiero jugar bien en Roland Garros, así que me perderé el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open'. Lo entendió bien desde dentro, cómo suceden las cosas y por qué tomó esa decisión. Y resulta que hizo lo correcto".