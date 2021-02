Saltan las alarmas en Australia: Rafa Nadal reconoce que no está nada bien

Rafael Nadal pasó a segunda ronda del Open de Australia tras derrotar a Laslo Djere por 6-3, 6-4 y 6-1. El manacorí no jugaba un partido oficial desde el que disputó el pasado 21 de noviembre con Daniil Medvedev en las semifinales de la Copa Masters de Londres. Nadal volvió a saborear las mieles del triunfo 82 días después, pero nos dejó algo preocupados por esos dichosos problemas en la espalda.

Tras el triunfo Rafa reconoció que no se encuentra bien y que la espalda le está dando muchos quebraderos de cabeza: "Mi espalda no está perfecta. Cada victoria me da la posibilidad de ir mejorando. He tenido que cambiar el servicio para sobrevivir hoy. Cada día que paso en Melbourne es un día más para mejorar. El golpe que realmente me limita es el saque, lo que pasa es que cuando sacas con cuidado en cada movimiento, cuando caes del servicio, la recuperación es más lenta y esto repercute en el juego en general, la agresividad... Al resto no tengo problemas. No hay que esconder la realidad. Para aspirar a lo que yo he venido aquí necesito estar mejor de la espalda. He sacado más suave y con un movimiento distinto a los últimos años. Me ha dado para ganar, veremos lo que ocurre en el futuro. Yo no renunciaré a nada y ojalá pueda competir con opciones reales".

Rafa se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Michael Mmoh.