Todo el mundo duda de Novak Djokovic. Es sorprendente que se recupere en tiempo récord de unas molestias que sembraron dudas sobre su permanencia en el Abierto de Australia.

El tenista serbio protagonizó una milagrosa recuperación ante el estadounidense Taylor Fritz. Durante hora y cuarto, desde el 1-2 del tercer set al inicio del quinto, pareció al borde de la retirada. Dejó la cancha para ser atendido en el vestuario después de un mal resbalón en un contrapié. A continuación apareció en varias ocasiones el fisioterapeuta, masajeando la zona abdominal del costado derecho, dando líquidos y medicinas al serbio, con gestos de dolor. El serbio terminó imponiéndose y, tras la victoria, puso en duda su permanencia en Australia: "Definitivamente creo que tengo un desgarro en el músculo. No sé si podré salir a la cancha, si lo arreglaré en dos días".

Pues lo arregló. Novak se recuperó en dos días y tumbó en cuartos de final al canadiense Raonic en cuatro mangas: 7-6, 4-6, 6-1 y 6-4.

Rafa Nadal, tras superar unas molestias en la espalda, habla claro sobre la comidilla que estos días es noticia en Australia: la supuesta lesión de Djokovic y su milagrosa recuperación:

Todo depende de la lesión. Si tienes una elongación en los abdominales por ejemplo (Berrettini fue baja en octavos por esa lesión, y Djokovic, con los mismos síntomas, decidió jugar) se pueden cometer errores porque es imposible saber exactamente lo que ocurre mientras se compite. Yo comencé en el US Open de 2009 con una elongación de seis milímetros en los abdominales. Perdí en semifinales contra Del Potro y la elongación pasó a 26 milímetros. Sin duda, no fue una decisión inteligente. Pero con un poco de descanso después no fue un desastre