Djokovic calla a sus críticos: "Tengo una rotura muscular en el abdomen y aún así he ganado"

Djokovic destrozó a Medvedev en la final del Open de Australia y se acerca a la pareja Nadal-Federer que tienen un total de 20 Grand Slams por los 18 que acumula ya el tenista serbio. Novak logró en Melbourne su novena corona en territorio australiano y en la rueda de prensa posterior insistió en defenderse de las acusaciones que dicen que fingió su lesión abdominal.

Año especial

"Ha sido uno de los torneos más difíciles de ganar por todo lo que lo ha rodeado en este año. La cuarentena y la lesión, sobre todo. Los tenistas no nos sentimos muy bien tratados por parte de algunos medios. Estoy contento de haber jugado con público en la grada".

Daniil Medvedev

"Estoy seguro de que Medvedev ganará un Grand Slam en el futuro, pero ojalá espere unos años para hacerlo. Daniil es un gran tipo fuera de la pista y uno de los rivales más peligrosos a los que me enfrenté dentro de ella. Hay que valorar que venía de ganar sus últimos 20 partidos"

Lesión abdominal

"Tengo una rotura muscular en el abdomen y aún así he ganado. Cómo ha sido la rehabilitación se verá en el documental que estoy preparando y que saldrá a finales de este año. Sabía que corría el riesgo de lesionarme aún más. No me gusta haber escuchado críticas de gente que no sabía lo que tenía. No me parece justo, pero sé que no será la última vez que pase en mi carrera. Mi manera de responderles es ganando, como he hecho hoy".

Duelo con Nadal y Federer

"Roger y Rafa me han inspirado y mientras ellos jueguen yo seguiré jugando. La carrera es el que más juega, el que más gana... Son muchas cosas. Por eso estamos donde estamos. Nos hemos empujado los unos a los otros. No les vamos a regalar los grandes torneos a los jóvenes".