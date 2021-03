Benoit Paire, otra vez en el ojo del huracán. El polémico tenista francés, que hace dos semanas indignó al circuito ATP por escupir a una marca en el suelo tras un intercambio de pareceres con el juez de silla durante el Argentina Open, ha vuelto a hacer de las suyas con unas declaraciones bastante controvertidas al diario L'Équipe. El jugador de Aviñón, de 31 años y situado en el puesto 31 del ranking —llegó a ser el número 18 del mundo—, habla sobre la burbuja de la ATP, de cómo se ha adaptado a ella y en qué ha afectado a su vida como profesional la pandemia del coronavirus.

El galo, que en sus últimos once partidos dentro del circuito ha firmado diez derrotas y una sola victoria, no tiene reparo alguno a la hora de señalar que el tenis no es su "prioridad" y que "no soy feliz en la cancha". Así, Paire se muestra contento con la derrota sufrida en primera ronda del torneo de Acapulco ante el griego Stefanos Tsitsipas (6-3 y 6-1), afirmando: "Mucho mejor, así podré salir rápido de la burbuja para ir a la playa y a la piscina".

En la entrevista en L'Équipe, Benoit Paire asegura que la crisis derivada de la covid-19 ha trastocado su motivación y que sigue jugando al tenis exclusivamente por dinero.

"Estoy mejor aquí que en Francia, donde estamos confinados a partir de las seis de la tarde. Lo único que se me ocurre es salir de la burbuja. Este es el único objetivo que tengo en todos los torneos. Llego, cojo algo de dinero y voy al próximo torneo: hago mi trabajo. Lo sorprendente del circuito actual es que hay muchas ganancias que perder. Allí, si ganas un ATP 250, sólo obtienes 30.000 dólares. Yo, por mi ranking, gano 10.000 cada vez al perder directamente. ¿Por qué machacarme como un loco para ganar sólo un poco más?", se pregunta.

"No estoy entrenado, no estoy preparado para jugar grandes partidos. Si esto es tenis, es vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así durante mucho tiempo más", finaliza el tenista francés en la entrevista a L’Équipe.