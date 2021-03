Pagan a una modelo para seducir a Novak Djokovic, chantajearle y romper su matrimonio

La modelo Natalija Scekic ha desvelado en exclusiva el intento de sabotaje al tenista Novak Djokovic en la que ella misma iba a ser contratada para seducir al número 1 del mundo en plena celebración por su récord como rey del tenis durante más semanas consecutivas. El relato de la joven ha revolucionado al país serbio, que no da crédito a este intento de sabotaje.

La revista serbia Svet&Scandal habla en exclusiva de este intento de sabotaje al número 1 del mundo tras entrevistar a Natalija. Novak, según informa el propio medio, no tendría conocimiento de este intento ya que nunca se llevó a cabo y Scekic se negó a participar del mismo.

"Es cierto que un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida", relató la modelo en cuestión.

La propia Natalija Scekic comentó que no daba crédito a la petición que le hacían para sabotear a Djokovic: "Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje gratis donde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada".