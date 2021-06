Roger Federer no puede seguir y se retira de Roland Garros

Roger Federer no puede más y tras jugar su último partido superando las tres horas de encuentro, el astro suizo del tenis dice adiós a Roland Garros para mantener intacta su forma física. El ganador de 20 Grand Slama tenía que jugar ante Matteo Berrettini en los octavos de Roland Garros, pero prioriza su estado físico para llegar bien a Wimbledon.

Este es el comunicado de Roger Federer en Twitter:

"Después de hablarlo con mi equipo, he decidido abandonar. Después de dos cirugías y más de un año de rehabilitación es importante escuchar a mi cuerpo y no llevarlo al límite demasiado rápido. Estoy contento de haber acumulado tres partidos, no hay mejor sensación que estar de vuelta en una pista", reza el comunicado.

Ahora Roger Federer descansará y centrará toda su preparación en la disputa de Wimbledon, su Grand Slam preferido y en el que se ve con más opciones de poder tocar la gloria de nuevo o, como mínimo, estar cerca.