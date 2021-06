Rafa Nadal duda sobre Wimbledon y los Juegos de Tokio

Rafa Nadal se despidió de la arcilla de Roland Garros en semifinales ante Novak Djokovic y el manacorí acabó tocado después del partido, en sus declaraciones no despejó las dudas sobre su temporada. El 28 de junio arranca Wimbledon y Rafa no tenía clara su participación en Londres.

El ganador de 20 grandes subrayó que ya no es un chaval de 25, 26 o 27 años, necesita vacaciones y más tiempo para recuperar: "Ahora mismo no estoy capacitado para tomar una decisión porque no tengo ni el físico ni la claridad mental para pensar lo que haré de aquí a dos semanas". Igualmente, el pasado 11 de mayo, coincidiendo con el inicio del Master 1.000 celebrado en Roma, Nadal cuestionó su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio: "En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, son importantes para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses".

Nadal ya ha anunciado que seguro no jugará el Open 250 de Mallorca ya que es una semana antes del ‘Grand Slam’ de hierba. Con 35 años, su objetivo es seguir compitiendo lo máximo posible, pero para ello debe recuperarse bien y sobre todo después de partidos largos como el del viernes contra Djokovic.

Cabe mencionar que los JJOO, celebrados cada cuatro años, rompen el calendario anual de los tenistas ya que aparece justo antes de la gira americana (Masters 1000 en Canadá y Cincinnati y el US Open).