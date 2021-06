Tsitsipas se enteró de la muerte de su abuela antes de la final ante Djokovic

Lo que pudo ser uno de los días más felices de su vida se acabó convirtiendo en uno de los más tristes. Stefanos Tsitsipas pasó de poder ganar Roland Garros a perder el título y también a un familiar directo. El propio jugador griego contó la tragedia que vivió pocos minutos antes de saltar a la pista central del torneo parisino.

"La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar cada momento de la vida, ya sea solo o con otros. Viviendo una vida significativa sin miseria y abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. 5 minutos antes de entrar a la cancha, mi muy querida abuela perdió la batalla con la vida. Una mujer sabia cuya fe en la vida y su voluntad de dar y proveer no se pueden comparar con ningún otro ser humano que haya conocido", comentó Stefanos en sus redes sociales.

El día fue horrible para el tenista griego porque pese a este duro golpe, Tsitsipas logró ponerse dos sets arriba en la gran final jugando a un nivel casi perfecto. Arrolló a Djokovic en las dos primeras mangas imponiendo su derecha y su revés a una mano a la calidad del número 1 del mundo. Fue a partir de ese momento cuando todo se empezó a torcer.

Una vez Djokovic volvió de los vestuarios, el vigente campeón de Roland Garros empezó a dar una lección de solidez y consistencia. Apenas falló pelotas y de esa forma fue asustando a su rival. Stefanos se vino abajo y no tuvo ni una sola pelota de break en las siguientes mangas. Al final perdió el quinto set y acabó llorando en la pista ante la oportunidad perdida y la tragedia familiar que había vivido.