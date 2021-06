Toni Nadal, aprender a convivir con el error para tener éxito

Toni Nadal, el hombre detrás de la leyenda. Así se puede conocer al entrenador español que llevó las riendas de la carrera de su sobrino y pupilo, Rafa Nadal. Además, Toni Nadal no tiene pelos en la lengua y, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, "exagerar" no entra dentro de su vocabulario. Esa metodología de trabajo y de valorar las cosas, siempre sin elevar las mismas por encima del nivel del suelo, le sirvió para moldear la mente y el físico de Rafa Nadal, uno de los deportistas más laureados y más respetados de la historia. Y no solo a nivel deportivo sino también a nivel humano.

Toni Nadal fue entrenador de Rafa Nadal hasta 2017 cuando Carlos Moyá cogió las riendas del campeón español, que a día de hoy suma 20 Grand Slams, 13 en Roland Garros, por ejemplo. Toni es el director de tenis de la Rafa Nadal Academy by Movistar y conoce a la perfección todo lo que rodea al circuito ATP, ya que ha estado dentro de él junto a Rafa hasta 2017.

Filosofía basada en esfuerzo y humildad

Toni Nadal resume su forma de pensar en la entrevista que ha concedido en #MejorConectados, la plataforma de Telefónica: "Tenemos un miedo atroz a la frustración. Uno tiene que ser consciente de que las cosas cuestan y todos, desde Messi a Federer pasando por Rafa Nadal, tienen fracasos. Hoy en día parece que eso no es lo que tiene que regir sino ganar todo y no perder nunca. Así se frustra más a la gente".

Toni también analiza en esta entrevista la nueva situación del tenis y de las nuevas generaciones: "Para mí lo principal es tu desarrollo personal. Tienes que tener un buen carácter. Yo le decía a Rafa siempre que es muy complicado controlar la pelota si no controlas tu voluntad. Toda la vida ha valido ganar, pero hay que llegar a eso con una preparación. El que no se quiere preparar tendrá algún problema seguro".

El entrenador español se puso de ejemplo a él mismo para hablar de aceptar la realidad de la vida: "Yo intenté ser un buen jugador de tenis, pero no pude serlo. Eso no supuso una desilusión para mí. Lo acepté. Lo intenté y no pude. Hay que aceptar las cosas. Luego tuve a Rafa. Sé que es posible que jamás tenga a un chico como él. Eso debería llevarme a una frustración enorme porque no podré sacar lo mismo de otros chicos, pero no es así. Hay que intentar sacar lo mejor de cada uno de los chicos. El éxito no es ganar sino la formación y el trabajo".

Con esta mentalidad y metodología, Toni Nadal y Rafa lograron juntos la friolera de 75 títulos en 27 años.

