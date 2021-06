Toni Nadal: "Antes de París veía a Nadal favorito a ser el ganador de más Grand Slams"

Toni Nadal, director de la primera edición del Mallorca Championships, siempre ha exigido lo máximo a su sobrino y pupilo, Rafa Nadal. Por lo tanto nunca se sabe cuándo está lanzando una crítica y cuándo está lanzando un desafío al tenista español. Ahora, en su última entrevista concedida al diario Marca, Toni ha confesado algo que puede sorprender mucho a los aficionados españoles ya que después de Roland Garros ya no ve igual de favorito a Rafa para ser el tenista que más Grand Slams gane.

Nadal vs Djokovic en semifinales de París

"No lo encontré a un nivel especialmente alto. Cuando miras el último set, sí. Es cierto que ganó puntos muy buenos, pero Rafael falló más de lo normal. Hizo 55 errores no forzados y eso facilitó que Djokovic se pusiera a jugar mejor. Si se miran los números de Rafael del 2020 al 2021 hay diferencia. Al final es una balanza, cuando uno sube el otro baja y al revés. Yo no vi un partido increíblemente bueno. Leí que se decía que el nivel fue muy alto, con adjetivos superlativos, y yo no lo vi así. Me llamó mi hermano Miguel Ángel para preguntarme cómo lo había visto y le dije exactamente esto".

Carrera por los Grand Slams

"La verdad es que yo antes de Roland Garros veía a Rafael, ahora el tema ha cambiado un poco. Yo escribí que el próximo Wimbledon y US Open van a definir un poco las cosas porque entiendo que cada año va a ser más difícil ganar. Tsitsipas ya estuvo a punto de ganar a Djokovic en París; Medvedev y Zverev ya están ahí, vienen Sinner, Musetti...".

Federer en Wimbledon

"Lo vi jugar en Halle con Felix [Aliassime] y el tercer set le costó. Lo normal es que no sea fácil para él jugar una serie de partidos a cinco sets. Federer tiene la calidad suficiente para ganar a cualquiera, lo que no sé es si es capaz de poder jugar partidos de alta intensidad durante dos semanas. Con Roger se puede esperar cualquier cosa".

Actual ‘entrenador’ de Aliassime

"No tengo un acuerdo de tiempo, el acuerdo de colaboración es verbal. Mi idea es colaborar a distancia, dando mi opinión e intentando ver sus partidos, analizarlos y decirle después en lo qué puede mejorar".

Baja de Nadal en Wimbledon

"Sí que me sorprendió. Es cierto que tenía unos pequeños problemas, pero evidentemente pensaba que jugaría".