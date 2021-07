¿Qué es el 'Golden Slam' que buscará Djokovic en los Juegos y el US Open?

Había dudas de la posible presencia de Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos tras ganar Wimbledon y alcanzar junto a Federer y Rafa Nadal los 20 Grand Slams en su palmarés. Las dudas eran lógicas ya que el número 1 del mundo tiene a tiro en el US Open superar al suizo y al español. Por esa razón se podía pensar en un descanso físico y mental durante agosto para llegar en las mejores condiciones al último Grand Slam del año.

Finalmente ha sido el propio Djokovic el que ha confirmado que ya tiene "el billete sacado" para los Juegos de Tokio y allí buscará su segunda medalla olímpica (bronce en Pekín) y, si puede ser, la primera de oro. Lógicamente Nole es el gran favorito por las ausencias de jugadores como Rafa Nadal o Roger Federer, que ya tienen en su caso sendas medallas de oro. El español tiene una en dobles y otra en individual y el suizo la ganó en dobles.

La presencia de Djokovic le permitirá luchar por el ‘Golden Slam’, que consiste en ganar en la misma temporada los cuatro majors, Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, más el oro olímpico. Eso no lo han conseguido Nadal y Federer. De hecho la única persona que lo ha conseguido no está en la categoría masculina sino en la femenina y fue la alemana Steffi Graf. La ganadora de 22 Grand Slams ganó en 1988 los cinco títulos.

Como curiosidad relacionada con Steffi Graf, su pareja y extenista Andre Agassi no logró ganar el mismo año los cinco entorchados, pero sí lo hizo de manera consecutiva ganando en 1994 Wimbledon y el US Open y en 1995, Australia, Roland Garros y el oro olímpico. Aún así eso no se considera el Golden Slam al no ser en el mismo año natural.

Ahora Djokovic buscará igualar a Steffi Graf y para ello tendrá que pagar el coste del desgaste físico. Solo el tiempo dirá si su decisión de buscar el oro fue la más acertada.