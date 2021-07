El número uno del mundo Novak Djokovic se marcha de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sin medalla después de perder el bronce en individual ante Pablo Carreño. Su participación en los Juegos no había terminado con esa derrota pues le quedaba disputar el bronce en dobles mixtos ante Australia. El serbio ha decidido que no jugará más y se ha borrado alegando que está "exhausto física y mentalmente".

El serbio que viajó a Tokio con el objetivo de ganar el Golden Slam, se retira de los Juegos sin ningún metal y optando por no disputar un bronce. "Lamento no haber ganado una medalla para mi país. Ayer y hoy mi nivel de tenis bajó debido a que estoy física y mentalmente exhausto. He sufrido derrotas muy dolorosas y en general esas derrotas me han hecho más fuerte en todos los aspectos", confesó tras perder el bronce ante Carreño.

No sabe si el desgaste físico de los Juegos le afectarán de cara al US Open pero asegura que "no se arrepiente de haber participado", el serbio alega que "siempre que es por tu país, es necesario hacerlo". El último Grand Slam de la temporada empieza el 30 de agosto, por lo que le queda un mes para recuperarse en todos los sentidos.

Además, el actual número del mundo no pudo contenerse al final del partido y pagó su frustración con la raqueta, algo que ha hecho en numerosas ocasiones pero que no deja de sorprender. "¿Qué quieres que te diga? Es algo que pasa en el fragor de la batalla, no está bien, por supuesto pero soy así. Hago estas cosas, pido perdón por el mensaje que transmiten. Pero todos somos seres humanos. A veces es difícil controlarse", afirmó el tensita serbio.