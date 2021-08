La derrota de Novak Djokovic ante Pablo Carreño en la lucha por la medalla bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio sigue estando a la orden del día: la retirada del serbio ha provocado que su padre desvele lo que le dijo días antes del comienzo de la competición olímpica. El número uno del mundo aspiraba al Golden Slam, pero tendrá que esperar tres años para volver a intentarlo.

Djokovic terminó tocado el partido frente al tenista español por lo que también decidió retirarse del cuadro de dobles mixtos en el que aspiraba a medalla junto a su compatriota Stojanovic. Pasó de acariciar un posible doblete histórico a perder dos medallas en un solo partido. El serbio acabo "exhausto física y mentalmente".

El padre de Novak, Srdjan Djokovic, intentó impedir que su hijo acudiera a la cita olímpica después de conocer que los Juegos se iban a celebrar sin público: "Si mi opinión significa algo para ti, no creo que debas ir a Tokio. Es un camino largo, no hay espectadores, tendrías que ir a cuarentena nuevamente. Es simplemente no a los Juegos Olímpicos sin espectadores. Papá te ama", mensaje que reveló Srdjan en el podcast Business Stories.

Pero intentar disuadir a un número 1 y que además tiene la posibilidad de conseguir algo único en la historia no es tarea sencilla. El padre de Novak también desveló la contestación de su hijo: "Por supuesto que tu opinión me importa, papá. Quería tomarme tres o cuatro días para sentir cómo estaba mi cuerpo. Siempre me recupero rápido, así que no es gran cosa. El patriotismo es muy fuerte en mi corazón y en mi cabeza, papá. Ya me conoces, cuando se trata de Serbia, lloro allí y no me doy la vuelta".

Ahora, Novak tiene que recuperarse del batacazo en Tokio y ponerse a pensar en el US Open que empieza el 30 de agosto. Aunque no pueda conseguir el Golden Slam, puede lograr una hazaña que no ha conseguido nadie en la historia: ganar los cuatro grandes en un mismo año.