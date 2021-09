Épica, no hay una palabra mejor para describir la hazaña que ha protagonizado Carlos Alcaraz hoy en la pista central del Abierto de los Estados Unidos. El tenista murciano empezó bien y acabó mejor, tras un cuarto set en blanco para Tsitspas, Alcaraz sacó todo su repertorio de dejadas y winners a pasear para eliminar al actual número 3 del mundo.

Un partido de 4 horas y 11 minutos con 5 sets apoteósicos (6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6). El joven de 18 años asumió el papel de dominador en la última manga para poner al griego contra las cuerdas. Consiguió defender todos sus servicios ante un Tsitsipas que ganaba todos los suyos en blanco, pero la voracidad, la astucia y la valentía que ha mostrado el español hoy en la pista pasará a la historia, haciendo correr a un más que consagrado Tsitsipas que lo único que hacía era jugar contra un muro que le devolvía las pelotas el doble de fuertes.

Tras hacerse con el primer y tercer set, y ceder el cuarto en blanco, Carlos afrontaba una batalla de fuerza, puntería, pero sobre todo de inteligencia. El ‘modus operandi’ del ganador fue cortar el ritmo de los puntos con dejadas, Tsitsipas es un portento físico, y llegó a restar la inmensa mayoría de ellas, pero Alcaraz sabía que estaba destrozando al griego con esos cambios de ritmo y apostó por las dejadas hasta el último punto de partido, ya en el tie-break.

Pero lo que realmente sorprende del joven español, es la valentía con la que ha jugado ante uno de los favoritos del torneo, no solo siendo un auténtico muro, sino haciendo correr a su rival de un lado para otro hasta desesperarlo, a lo que se le suman los latigazos sobre la línea que ha enlazado el murciano que bien merecen ser vistos 6 o 7 veces más.

En la madrugada del viernes al sábado Carlos no aparentó tener 18 años, y aunque Tsitsipas parecía tener molestias al principio del segundo set, no le ha impedido en absoluto competir a un nivel óptimo. Ha sido una victoria muy vistosa, muy bien peleada que hubiera sido justa cayendo en cualquier lado de la pista. Pero el esfuerzo y las buenas decisiones de la última manga permitieron a Alcaraz luchar por un puesto en los cuartos de final del US Open.