Carlos Alcaraz empieza a cumplir con su 'amenaza': "Mi sueño es ser número 1 del mundo"

Carlos Alcaraz empieza a cumplir con su 'amenaza':

El 5 de noviembre de 2020, Carlos Alcaraz fue entrevistado por Libertad Digital justo después de acabar la temporada. El tenista murciano, que por aquel entonces ni siquiera era mayor de edad al contar con 17 años, ya mostraba en dicha entrevista una clara ambición por llegar a cumplir sus sueños en el mundo del tenis. Eso sí, siempre desde la modestia y la tranquilidad que le ha inculcado su entrenador, el campeón español Juan Carlos Ferrero.

"Para el año que viene quiero estar a mitad de temporada en la fase final de Roland Garros. Más o menos estar Top-100 en ese momento y acabar a final de año Top-50 (138 ranking actual). Y como sueño más a largo plazo en mi carrera, yo desde pequeño siempre he querido ser número 1 del mundo y ganar algún Grand Slam", comentó Carlos en la entrevista exclusiva que dio a Libertad Digital.

Aparte de marcar sus objetivos, Carlos nos definió cómo es su tenis para aquellos que no le conozcan. Un tenis que se está mostrando arrollador en el Open de Estados Unidos 2021: "Soy un jugador agresivo que intenta hacer mucha cosas durante los partidos, como por ejemplo dejadas, subidas a la red o buscar golpes ganadores. Me identifico con un jugador agresivo y quizá impredecible, por decirlo de alguna forma".

El 5 de noviembre, Alcaraz pasó por Libertad Digital mientras que el 12 del mismo mes estuvo también con nosotros su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Por supuesto tuvo tiempo para hablar de su pupilo.

"Me gusta la exigencia y me gusta trabajar duro. Es lo que yo he conocido y creo que es la forma en la que uno debe entregarse a lo que hace. Soy muy perfeccionista y por eso intento que el jugador que tengo en mis manos se deje como mínimo lo que yo me dejaba y dejo en la pista. Exijo mucho. Quiero intensidad, concentración y el 100% cada día. Con Carlos Alcaraz es algo que he ido adaptando desde que estoy con él hasta ahora que casi tiene 18 años, porque cada jugador es un mundo y no siempre hay que exigir lo mismo en un momento o en otro. En resumen, sí que soy un entrenador exigente. A veces puedo tener mano blanda dependiendo el momento, pero mi exigencia es muy alta", destacó el que fuese número 1 del mundo y ganador de Roland Garros.

Ahora, Carlos empieza a llamar la atención del mundo del deporte y afrontará los cuartos de final del US Open con toda la ilusión de seguir cumpliendo, paso a paso, sus sueños.