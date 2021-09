Novak Djokovic está muy cerca de lograr lo que nadie ha logrado antes: ser el único tenista con más de 20 títulos de Gran Slam en su palmarés. Tras remontar y batir con autoridad a un Berrettini que poco pudo hacer ante los restos del serbio, Novak se medirá en el turno de noche (1:00, Eurosport) en semifinales al alemán Alexander Zverev.

En el último partido que disputaron Djokovic y Zverev, fue el alemán quien se llevó la victoria, nada más y nada menos que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, frustrando así el ansiado ‘Golden Slam’ (4 Grand Slams y la medalla de oro olímpica en el mismo año) con el que soñaba Novak cuando piso la capital nipona.

Ambos se han enfrentado hasta en 9 ocasiones, de las cuales 6 han caído del lado del actual número 1 del ranking ATP. Novak sabe que está muy cerca de conseguirlo pero prefiere no escuchar nada del asunto: "Sólo hablo del próximo partido, no me preguntes por la historia, no quiero pensar en eso, sé que está ahí, pero vamos paso a paso", le dijo a McEnroe durante la entrevista en la Arthur Ashe.

Hay varios factores a tener en cuenta en ese segundo turno de semifinales, el primero es que Zverev (24) es 10 años más joven que el de Belgrado (34), y a la edad se le suman las horas en pista de cada uno. Djokovic ha jugado más horas de las que acostumbra en un major: 10 horas y 25 minutos. Mientras que las piernas del alemán acumulan exactamente una hora menos: 9:25.

Por lo que se refiere a su tenis, no tiene nada que temer, sigue mejorado día a día. En momentos puntuales del partido contra Berrettini, su nivel fue escandaloso en todos y cada uno de los golpeos, con el drive, con el revés, en carrera, etc. Aquella significó su victoria número 26 de manera consecutiva en Slams, con la que iguala su tercera mejor racha, la que logró entre 2018 y 2019, y que va tras una de 30 entre 2015 y 2016, y otra de 27 entre 2011 y 2012.