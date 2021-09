El tenista ruso Daniil Medvedev ha conquistado este domingo su primer título de Grand Slam al superar (6-4, 6-4 y 6-4) al serbio Novak Djokovic en la final del US Open, un brusco despertar para el número uno del mundo.

Nueva York estaba preparada para la fiesta de Nole. El serbio buscaba ser el primer tenista desde Rod Laver (1969) en lograr los cuatro grandes de una temporada y además superar al suizo Roger Federer y al español Rafa Nadal en el triple empate a 20. Pero Medvedev, en su tercera final de esta categoría, tenía otro plan: desquitarse de las derrotas en Australia este año y hace dos en el Abierto estadounidense.

El ruso martilleó como sabe y a Djokovic no le funcionó nada, entrando en crisis en el segundo set. La presión hizo estragos en el serbio, cuya proyección hacia el mejor tenista de la historia le pudo jugar una mala pasada. Así, en sus últimos coletazos, dejó una imagen para el recuerdo, llorando en su silla con la Arthur Ashe pidiéndole un poco más de final.

El de Belgrado no empezó bien con su saque, perdió el primer turno y sufrió con el segundo, una pequeña renta suficiente para que Medvedev se llevara la primera manga. En la segunda, Djokovic subió su habitual despliegue al resto pero no logró el break, frustrado especialmente en el cuarto juego hasta romper su raqueta. Esta vez, el campeón de 20 grandes no supo canalizar ese enfado ni seguir concentrado en el juego, y Medvedev, que logró el break a continuación, aprovechó el momento temiendo un posible despertar de su peligroso rival. Sin embargo, Nole empezó aún peor el tercer set, un doble break clave para el ruso.

El número dos del mundo tuvo un primer saque para cerrar el campeonato, pero dos dobles faltas y mucha tensión dieron un hilo de vida a Djokovic. El serbio se desahogó con esas lágrimas y esperó otro favor del ruso, pero Medvedev ya no es uno más, es un campeón de grande que busca su pedazo de historia.