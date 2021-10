Feliciano López: "Si quieres que pierda España por quién la entrena, el problema lo tienes tú"

Feliciano López, tenista profesional y también colaborador esta temporada en Onda Cero, no ha tenido suerte en Indian Wells y ya eliminado del torneo también es noticia por dar su opinión sobre la selección española y todo lo que se genera a su alrededor. El jugador toledano habló primero de sus sensaciones en Estados Unidos. "Jode mucho perder pero soy consciente de que mis objetivos no pueden ser los mismos de hace unos años", comentó Feliciano López tras caer en Indian Wells.

Ya en Alicante, Feliciano también ha tenido tiempo para hablar de la final que jugaron Francia y España en la Liga de las Naciones: "En España no somos tan patriotas como en otros países. No somos muy de estar unidos y apoyar a nuestra selección. Necesitamos que nos den razones muy importantes para apoyarles. Con Alonso cuando ganaba todos apoyando y después parece que nos olvidamos. Con esta selección la gente no se siente tan identificada como con otras. No hay jugadores tan carismáticos como los de generaciones anteriores pero tienen otras virtudes. Luis Enrique es un grandísimo entrenador y está demostrando que estos chicos creen en él".

Sobre Luis Enrique y la polémica que le rodea, Feliciano López fue contundente a la hora de valorar a los españoles que el pasado fin de semana iban con Francia solo por el gusto de ver perder al exentrenador de Barcelona o Celta de Vigo. A su vez, Feli criticó a los que le apoyan solo por su pasado culé.

"Siento que hay gente muy culé que se apunta a la selección porque Luis Enrique fue muy importante allí. Igual que los que no la apoyan y quiere que pierda porque la entrena Luis Enrique, no lo entiendo. Esto demuestra cómo somos los españoles. Si quieres que pierda la Selección por quién la entrena, el problema lo tienes tú", sentenció el tenista toledano.