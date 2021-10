Los vacunados gozarán de una gran ventaja en el Abierto de Australia

Los tenistas vacunados gozarán de una gran ventaja, ya que estarán sometidos solamente a un mínimo de restricciones, durante el Abierto de Australia que se celebrará en enero de 2022, según explicó Martin Pakula, ministro de Deportes del estado australiano de Victoria cuya capital es Melbourne.

"Si yo fuera un tenista de la ATP o WTA me vacunaría. Les va a dar la mejor oportunidad para jugar el Abierto de Australia con un mínimo de restricciones", señaló en una entrevista ofrecida a la cadena de radio australiana SEN.

A pesar de que Tennis Australia no se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de las vacunas como condición indispensable para la disputa del torneo, el estado de Victoria sí que la exige para ejercer la profesión de deportista profesional.

Esta medida implantada hace un mes podría ser un antecedente relevante a la hora de establecer el marco relativo a la exigencia de vacunación en el que será un Grand Slam decisivo en cuanto a la lucha por convertirse en el tenista más laureado de la historia del tenis.

Precisamente, el serbio y actual número mundial Novak Djokovic podría verse afectado en lo que podría ser su segundo asalto al trono de los veinte grandes compartido con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, después de que afirmara en abril de 2020 que estaba en contra de las vacunas.

"No me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para que pudiera viajar libremente", matizó el jugador de Belgrado el año pasado.

Pakula explicó además que el consejo de ministros debatirá sobre esta cuestión en los próximos meses para decidir "si las personas no vacunadas tendrán opción alguna de entrar al país".