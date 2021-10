Jon Rahm tuvo un duelo 'secreto' al golf con Rafa Nadal... ¡y perdió!

Ganarle a Rafa Nadal es complicado en cualquier deporte a tenor de las palabras de todo un genio como es el número 1 del golf mundial, el español Jon Rahm, que tuvo un duelo secreto al golf con Rafa... ¡y perdió! El propio Jon ha contado ese duelo en su blog de la Federación Vasca de Golf y Ten Golf su particular y desconocido enfrentamiento con el balear cuando el jugador de Barrika era un desconocido estudiante universitario de segundo año en Arizona State.

El duelo se produjo cuando Rahm era estudiante de segundo año en la Universidad de Arizona State y tuvo lugar en el club privado de Larry Ellison en Palm Springs: "Jugamos Rafa y yo y nadie más, al menos es lo que yo recuerdo. No sé si había alguien más, pero como para recordarlo, yo estaba jugando con Rafa Nadal, uno de mis grandes ídolos. Para que os hagáis una idea, en aquel momento el único libro que me había leído entero en mi vida era su biografía, así que imaginaros. Yo iba emocionado, diciendo 'buah, voy a jugar con Rafa', mogollón de preguntas, lo que voy a aprender... Pero aquello fue bastante diferente".

La competitividad de Rafa es tan alta que ese día Jon se encontró al Nadal más escueto en palabras: "Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición. En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó. Le di ocho golpes y en el tee del 13 él estaba cuatro bajo par del campo y yo una menos. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba pensando por dentro, pero qué broma es esta. Y ojo, jugando desde el mismo tee. Era mi segundo año de Universidad y él le pega muy duro, juega muy bien y, sobre todo, es un gran competidor, que es importante. Yo intentaba hablar con él, preguntarle del libro y él... nada, con máxima determinación, pensando sólo en ganar. Fue curioso e interesante".

Años después y con Rahm como número 1, ¿habrá revancha? Jon la quiere: "Sinceramente, me encantaría poder tener la oportunidad de pasar un poco más de tiempo con él, ahora que soy un deportista de más alto nivel, para aprender más de él y disfrutar más del día... Tengo muy claro lo que tengo que hacer la siguiente vez que podamos jugar. Voy a ir a ganar desde el principio. Pero, de verdad, os tenéis que poner en situación, yo estaba bastante acoj..., súper impresionado, jugando con Rafa. ¡Es Rafa Nadal! En fin, a ver si podemos encontrar un hueco para jugar la revancha".