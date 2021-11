Rafa Nadal: "No vacunarse me parece una postura un poco egoísta"

Rafa Nadal, protagonista este fin de semana en el Marca Sport Weekend que el periódico deportivo celebra en Sevilla. El tenista balear, ganador de 20 torneos de Grand Slam, entró por videoconferencia desde Mallorca y habló de varios asuntos, desde sus remontadas en las canchas hasta la selección española de fútbol, pasando por un tema tan delicado como es la vacuna contra el coronavirus.

No se ha mordido la lengua el de Manacor, que ha mandado un recado a jugadores que rechazan la vacuna como el serbio Novak Djokovic. "Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta", ha dicho el tenista español, antes de explicar por qué pide a todos que se vacunen.

"Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos. Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada", ha apuntado Rafa Nadal al respecto.