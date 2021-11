Nadal sobre Djokovic: "Mentalmente es una máquina, pero tiene sus dudas"

En una entrevista con Nico Rosberg publicada por la web de los Juegos Olímpicos, el tenista español Rafa Nadal ha repasado su propia actualidad y también la de uno de sus principales rivales en la lucha por los títulos, Novak Djokovic. Hay que recordar que Rafa se sigue recuperando de la lesión de pie que le ha dejado varios meses fuera de las pistas.

Estado de su lesión en el pie

"He pasado momentos muy duros durante mi lesión en el pie. Por supuesto que tengo algunas dudas, pero conozco el proceso, lo he afrontado muchas veces"

Volver al máximo nivel

"Es verdad que a medida que te haces más viejo, todo es más difícil, pero estoy muy ilusionado con el proceso y con las cosas que estoy haciendo para volver de nuevo. Aun con las dudas, tengo la confianza de que seré capaz de jugar sin dolor y que tendré mis oportunidades"

Superarse a sí mismo

"Creo que tener dudas es bueno, te ayuda a trabajar por el camino correcto. Cuando tienes dudas trabajas con el objetivo de que nunca es suficiente. Puedes ser mejor, pero a la vez, si tienes la confianza para trabajar de la forma adecuada, entonces podrás ser capaz de volver"

Humildad

"En esta vida, la mayoría de las cosas no están claras, necesitas tener dudas y preguntarte qué es lo más correcto. He sido lo suficientemente humilde durante mi carrera para no considerarme tan bueno como para no tener dudas. Es por eso que he trabajado tan duro durante mi carrera"

La mentalidad de Djokovic

"En términos de mentalidad Djokovic es más que una máquina, pero estoy seguro de que también tendrá sus dudas"