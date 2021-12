La profecía del padre de Djokovic: "Ganará 4 o 5 Grand Slams más"

Srdjan Djokovic, padre de Novak, lleva tiempo en ese grupo selecto de personajes mediáticos que aumentan el precio del pan cada vez que hablan y, como no, sus últimas palabras han generado polémica. Y no, no lo han hecho exactamente por lo que dice, algo en lo que muchos coinciden, sino por el tono y la facilidad con la que lo dice. Para el padre de Novak, su hijo va a ganar sobrado cuatro o cinco títulos más de Grand Slam. Lo ha dicho en una entrevista para la cadena K1 TV.

Duelo con Nadal y Federer

"¿Qué pasa si al final no acaba por jugar el Open de Australia? Nos tocará esperar a Roland Garros para conseguir el 21º título de Grand Slam. Hasta que se retire, Nole va a ganar algunos títulos de Grand Slam más, creo que 4 o 5.

Títulos en Wimbledon

"Al menos conseguirá dos títulos más en Wimbledon y algunos más en otros torneos. Lo tengo muy claro... ¿lo dudas? No hay que ser un experto, pero Novak va a jugar durante 2 o 3 tres años más y eso será suficiente"

Vacunación y Open de Australia

"A la organización lee toca decidir si quieren dejar entrar a Novak o no. Si deciden no hacerlo, deben respaldar esa decisión. Ha ganado el Open de Australia nueve veces y él quiere jugarlo, pero tienen que darle permiso. Novak hará lo que él piensa que es mejor para él, nadie va a forzarle o imponerle una opinión"

Derrota en el US Open ante Medvedev

"Aquella derrota le afectó y le dolió, pero se debió principalmente al fantástico tenis desplegado por Medvedev. Así fueron las cosas. A mi hijo le enseñaron que el deporte consiste de las victorias y de las derrotas, y que al igual que aceptas los triunfos debes aceptar las derrotas. Siempre he dicho a lo largo de su carrera que cuando él juega mal y gana, eso no está bien"