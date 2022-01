La familia Djokovic: fanatismo, polémicas y el padre de "Jesucristo"

"Mi hijo es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas. A Jesucristo también le quería crucificar".

El primer párrafo de este artículo sirve perfectamente para ejemplificar cómo es la familia de Novak Djokovic y cómo es sobre todo su padre, Srdjan Djokovic, autor de las palabras antes mencionadas. Srdjan se ha convertido en noticia por toda la polémica que rodea ahora a su hijo, Australia, el primer Grand Slam del año y el tema de la vacunación en plena pandemia por el coronavirus. Todos estos hechos los venimos contando aquí en Libertad Digital, incluyendo las últimas novedades.

Pero, más allá de esta polémica, ¿cómo es Srdjan y el resto de la familia Djokovic?

Cambiaron Montecarlo por Marbella

Novak Djokovic y su mujer Jelena tenían su residencia habitual en Montecarlo, pero cambiaron el Principado por España, concretamente por Marbella donde residen en una casa de 3.500 metros cuadrados con un precio de 6,4 millones de euros . Allí pasan grandes periodos de tiempo fuera del circuito ATP para descansar, entrenar y también para buscar la tranquilidad y el buen tiempo de una de las zonas más conocidas de España. Jelena es la mujer de Novak desde 2014, madre de sus dos hijos, Stefan y Tara, y responsable de la Fundación Novak Djokovic, destinada principalmente a la educación de los niños más desfavorecidos de Serbia. Son novios desde la adolescencia y como ocurre con Nadal y Federer, la estabilidad familiar ha sido y es vital para el campeón serbio.

"La novia de un deportista debe estar lista para comprometerse. Sus carreras son cortas. Cuando sus carreras lleguen a su fin, entonces es nuestro momento. Hasta ese punto, el hombre es el que está a cargo. Su vocación exige mucho apoyo", ha comentado Jelena en más de una entrevista. Además, uno de los hermanos de Novak, Marko, también reside en Marbella. Tiene otro hermano más, llamado Djordje.

El padre, siempre en todas las polémicas

Como se suele decir, cuando el padre de Djokovic habla, el precio del pan sube. Srdjan nunca ha dudado en tratar todos los temas polémicos que han rodeado la carrera de su hijo. Destacan, aparte de sus palabras durante este conflicto en Australia, las declaraciones de Srdjan sobre la rivalidad Roger Federer, Rafa Nadal y Novak. En muchas ocasiones, el patriarca de los Djokovic ha criticado al público por querer más al suizo y al español que a su hijo o directamente ha llamado mala persona a alguno de ellos.

"Hace unos 15 años atacó a mi hijo cuando aún era joven. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es un buen hombre", comentó hace poco sobre el también ganador de 20 Grand Slams, Roger Federer.

Tras ganar Djokovic la final de Wimbledon frente a Federer en 2019, su padre también se despachó a gusto contra el público inglés: "El partido se jugó en un ambiente hostil, los espectadores iban contra Djokovic. Wimbledon es uno de los torneos masculinos en los que se presta atención al comportamiento, al juego limpio, pero ese día no existió. Los espectadores no contaron con la famosa garra serbia y como no alentaron a Djokovic y sí a Federer, le dieron a Novak un estímulo extra"

Srdjan fue un jugador de tenis de mesa serbio que destacó como esquiador en su juventud. Propietario de una pizzería con su mujer Dijana (ascendencia croata) gestiona parte de la fortuna de su hijo Novak y, como no, es un fijo en la grada de los estadios viendo los triunfos de Nole.

Para muchos rozan el "fanatismo religioso"

Los Djokovic son, reconocido por ellos mismos, nacionalistas serbios y por supuesto fervientes cristianos ortodoxos. De hecho Novak también es practicante y devoto del cristianismo ortodoxo. Lleva siempre la cruz de Hilandar, un monasterio serbio del monte Athos, y le fue concedida la medalla de la Orden de San Sava, la más alta distinción dentro de su iglesia. Se la concedió Ireneo I de Serbia por la ayuda de Nole a los monasterios de Kosovo y Metohija.

Dentro del mundo del tenis siempre se ha dicho que la familia de Djokovic roza el fanatismo religioso, pero Novak, pese a ser devoto de la misma religión que el resto de su familia tiende a mantenerse un poco más alejado. Comparte creencias, pero según dicen los que le conocen tiende a desmarcarse de algunas de las ideas de sus progenitores.

Djokovic, alejado de las declaraciones paternas

Novak tiene una buena relación con su familia, pero en muchas ocasiones se ha visto reacio a hablar sobre las declaraciones de su padre o del resto de sus familiares. En la mayoría de las ocasiones, Djokovic no corrige a su padre, pero tampoco le da la razón, algo que siempre le ha servido para desmarcarse de algunas polémicas que han rodeado a Srdjan y sus palabras sobre Federer o los aficionados del tenis en general.

Ahora en Australia ha vuelto a pasar lo mismo. Mientras su padre le compara con Espartaco o Jesucristo, Novak guarda silencio. Así es su padre y así es su familia. Djokovic, de momento, sigue sin hablar.