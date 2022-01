Los Djokovic vuelven a la carga: "Ha sido sometido a tortura y abusos"

Novak Djokovic, como venimos contando en Libertad Digital, ya ha entrenado en las instalaciones del Open de Australia, concretamente en la pista central del Rod Laver Arena, después de recibir la autorización judicial y el visado para poder circular libremente por Melbourne. Eso sí, ahora todo dependerá del gobierno australiano, que aún puede tomar la decisión unilateral de retirarle el visado y deportar al jugador serbio.

La familia de Djokovic, padre, madre y uno de sus hermanos, han comparecido ante los medios para confirmar que Novak ya ha entrenado en Australia, que quiere jugar y además ha mandado varios mensajes a las autoridades australianas.

"Gracias al juez Kelly que prestó atención a todos los detalles y hechos. Agradecemos a la gente su apoyo. Hemos visto escenas maravillosas con cientos y cientos de personas. Han salido la verdad y la justicia", añadió Djordje, hermano de Novak.

Por su parte, la madre de Novak, Dijana, fue más contundente: "Esta es la victoria más grande de su carrera, aún más grande que cualquier Grand Slam que ha ganado. Siempre ha luchado por la justicia, no ha hecho nada mal, no ha roto ninguna ley y ha sido sometido a torturas y abusos. Por momentos Novak no tenía su teléfono con él y no tenían ni idea qué estaba pasando, si estaba bien o si estaba enfermo".

Por último, no podían faltar las palabras de Srdjan, el padre del tenista: "No ha permitido que se le ponga de rodillas. Se le detuvo en el aeropuerto y no se le dio ningún derecho, se le quitaron todos sus derechos, los que tiene como ser humano. Intentaron persuadirle para firmar y revocar su propia visa. No de dejaron comunicarse con su abogado, su equipo, sus amigos, estuvo solo con ellos algunas horas. Le quitaron el teléfono y no voy a mencionar qué más pasó".