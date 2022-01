Djokovic, acorralado: sus propias palabras le señalan y le meten en varios problemas

Novak Djokovic, acorralado por sus constantes contradicciones tanto en la QR presentada ante la aduana australiana, como por su viaje a Serbia antes de llegar a Australia desde España -aseguró que no había viajado a ningún tercer país en las dos semanas previas a su llegada al país oceánico-, ha tenido que salir a la palestra para defender lo difícilmente justificable a través de un comunicado en sus redes sociales en el que admite "errores humanos".

Analizando sus palabras, Djokovic tiene un serio problema, o varios, mejor dicho. Asegura Novak que el positivo que dio el día 16 no se lo notificaron hasta el día 17, justo después de tener un evento multitudinario con niños en los que aparece sin mascarilla siendo ya positivo en coronavirus. No lo sabía, dice. El caso es que en su propia declaración jurada, en el documento rellenado por él mismo en el que se basó el Tribunal Federal del Circuito para concederle la excepción médica para disputar el Abierto de Australia, asegura lo siguiente: "El 16 de diciembre de 2021, me hicieron la prueba y me diagnosticaron SARS-CoV-2 (COVID)". Según sus propias palabras, el mismo día 16 ya sabía que era positivo. Una contradicción que le puede constar muy cara.

Independientemente de que Novak supiera el resultado de su positivo por COVID -19 el día 16 o 17, lo que él mismo admite es que conociendo ya que tenía el coronavirus, el día 18 de diciembre concedió una entrevista al diario L'Equipe: "Me sentí obligado a acudir a la entrevista para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita". Unas palabras inaceptables. Justifica su decisión de salir contagiado de coronavirus en vez de guardar su correspondiente cuarentena en su domicilio para "no dejar tirado" al periodista. ¿Perdón? Lo mínimo exigible es que el propio periodista supiera que se iba a entrevistar con alguien que estaba contagiado de Covid 19. Egoísmo puro y duro injustificable del serbio.

Además, al reconocer que salió de casa siendo consciente que era positivo, Nole se mete en un tremendo jardín con la propia justicia de su país. Afirmando que concedió una entrevista contagiado por coronavirus, por lo que tuvo que salir de casa, Nole reconoce que ha violado las reglas de COVID -19 serbias. La primera ministra Ana Brnabic le dijo a la BBC que salir después de un resultado positivo era una "violación clara" y que su mala actuación "debería tener consecuencias".

La pena máxima por infringir las normas sanitarias serbias es de tres años de prisión.

Su otra gran mentira

Novak Djokovic estuvo en Serbia dos semanas antes de viajar al Abierto de Australia desde España, confirmaron tres residentes de Belgrado.

Los relatos de dos testigos oculares y otra persona, obtenidos por Reuters el martes y no informados anteriormente, confirmaron las publicaciones previas en las redes sociales que parecían mostrar a Djokovic en Belgrado menos de dos semanas antes de viajar a España y luego a Australia.

Estos relatos de su historial de viajes entran en conflicto directo con un anuncio hecho como parte de los procedimientos de inmigración para la entrada de Djokovic en Australia que decía que no había viajado en los 14 días anteriores a su partida a Australia.

Djokovic, desesperado, asegura en su comunicado que autorizó a sus agentes a completar el formulario por él. Se quita el muerto de encima y se lo carga a sus agentes. Sin embargo, la firma que aparece en el formulario presentado en la aduana australiana es suya.

Cada vez que se conocen más detalles del ‘Caso Djokovic’, el serbio se va quedando más solo. La última en poner el grito en el cielo por su comportamiento "irresponsable" ha sido Martina Navratilova. La extenista, ganadora de 18 Grand Slam, no se muerde la lengua: "Si quieres ser un líder, necesitas ser un ejemplo, y ese ejemplo se basa en hacer lo que es bueno para el bien común. Todo esto se podría haber evitado, pero ya a estas alturas a saber cómo acabará todo, se ha vuelto todo muy loco".

Djokovic se enfrenta ahora a una doble investigación por parte del Departamento australiano. Su caso se ha ampliado e incluye su incumplimiento de los requisitos de aislamiento en Serbia, las declaraciones incorrectas en su formulario de entrada de viaje y las inconsistencias en la fecha de su prueba COVID-19. El Ministro de Inmigración, Alex Hawke, debe considerar por separado si finamente cancela el visado de Djokovic con el argumento de que la infección previa de COVID-19 en los últimos seis meses no es una exención válida para no estar vacunado o por los fallos en la presentación de la documentación para viajar.

Mientras, Djokovic, ajeno al mundo, sigue entrenando preparándose para defender su corona en el Abierto de Australia.