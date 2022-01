Frank Cuesta: "Sigo pensando que Djokovic es un gilipollas"

Djokovic se queda cada vez más solo | Agencias

Cada día que pasa y se van conociendo más datos del Caso Djokovic, el tenista serbio se queda más solo. Tras reconocer que incumplió la cuarentena y que se reunió con un periodista de L'Équipe sabiendo que tenía coronavirus, que mintió a la hora de firmar el documento presentado en la aduana australiana o las dudas sobre la veracidad de su QR, Novak ha quedado muy retratado.

Las críticas al serbio se multiplican por momentos. Es el caso del ex tenista Frank Cuesta, el popular presentador conocido como 'Frank de la Jungla', que ha vuelto a cargar contra Djokovic por su intención de jugar el Open de Australia sin estar vacunado contra el coronavirus. "Hoy sigo pensando que Djokovic es un gilipollas, que cree que esta por encima del resto del mundo. Espero el mismo hate, pero... ¿cómo lo defenderán ahora al nuevo Jesucristo?".

Hay que recordar que Cuesta ya cargó duramente contra Nole el pasado sábado. Publicó un vídeo en su canal de Youtube donde, sin pelos en la lengua, expresaba claramente su opinión del Caso Djokovic. Criticó con dureza la actitud del tenista por no querer vacunarse y aun así viajar a Australia, que exige a los viajeros tener la pauta completa de la vacuna.

"Se ha comportado como un niñato, su familia se ha comportado como auténticos cafres, se están haciendo las víctimas diciendo que Djokovic es una persona diferente al resto del mundo", ha valorado.

En este sentido, Cuesta se ha preguntado: "¿Qué hace Djokovic? Le pega pelotazos a una pelota en una pista de tenis. Y aparte de eso, ¿qué hace? Pues ya está. ¿Por qué es diferente que el resto? ¿Por qué va a tener excepciones?", ha dicho.

"¿Por qué yo no puedo viajar a Australia si no tengo el pasaporte Covid y él sí? ¿Por qué yo no puedo viajar a Australia si no paso los 15 días de cuarentena y él sí?", ha añadido el presentador.

En su opinión, "estamos en un momento en que muchas cosas han cambiado". Cuesta ha reconocido que él no tiene puesta la vacuna contra el coronavirus a pesar de que el resto de su familia sí, y ha explicado el porqué. "Yo no tengo la vacuna puesta porque me querían poner la china y dije que ni de coña porque había muchísimos efectos secundarios, y aparte esa vacuna no te vale para entrar en Europa, no vale para el pasaporte Covid para viajar. Entonces yo no me la puse", ha indicado. El comunicador ha dejado claro que él no es antivacunas, sino que está "esperando a que me puedan poner la vacuna normal".

En el caso de Djokovic, prosigue Cuesta, "se está demostrando que el mundo tiene que regirse para todos. En esta ocasión, este gilipollas se cree superior al resto, pero este tío no es superior a mí en absolutamente nada más que jugando a tenis. Ni a ti ni a nadie. Ninguno de los que estáis viendo este vídeo es inferior a Djokovic, ¿de acuerdo?", ha recalcado.

Más críticas a Djokovic

Si ayer era una leyenda del tenis, como Martina Navratilova, la extenista, ganadora de 18 Grand Slam, la que ponía fino a Nole asegurando que "si quieres ser un líder, necesitas ser un ejemplo, y ese ejemplo se basa en hacer lo que es bueno para el bien común. Todo esto se podría haber evitado, pero ya a estas alturas a saber cómo acabará todo, se ha vuelto todo muy loco", este jueves ha sido Howard Stern, uno de los locutores radiofónicos más famosos de Estados Unidos, el que se ha despachado a gusto contra la figura del serbio e incluso ha pedido su expulsión del mundo del tenis. "Es tonto. Hay que sacarle del tenis", aseguraba el popular presentador.

Posibilidad de prisión para Djokovic

Djokovic, al que le ha dado igual saltarse las normas sanitarias e incluso mentir para cumplir su único objetivo -jugar el Abierto de Australia- quizás no es consciente del embrollo legal en el que anda metido. En un artículo publicado por el rotativo The Age, los periodistas Anthony Galloway, Paul Sakkal y Ben Grubb afirman que Novak Djokovic podría enfrentarse a una pena de cárcel de hasta cinco años. "La pena máxima por dar pruebas falsas en virtud de la Ley de Delitos es una pena de prisión de cinco años".

Su padre, que utilizó a la gente para meter presión a Australia para disputar el Abierto al poner a su hijo como referente mundial de la libertad -la gente al padre de Nole le importa entre cero y nada-, comparándolo con Jesucristo , y el propio Novak, están recibiendo numerosos palos por una actitud que, cada día que pasa, tiene poca de solidaria y mucho de egoísta. Y la gente, incluso sus mayores fans y defensores, no son ciegos.