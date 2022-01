Rafa Nadal sobre Djokovic: "Nadie está por encima del Open de Australia"

Rafa Nadal está a punto de volver al asalto de un Grand Slam más y aunque sigue intentando ponerse en forma tras seis meses sin competir, el tenista español quiere ir a por todas. Eso sí, el tema Djokovic, covid y Australia siguen de rigurosa actualidad y en rueda de prensa, Nadal ha sido preguntado varias veces por ello.

Nuevos acontecimientos sobre Djokovic

"No hay ningún tenista que esté por encima de un evento como el Abierto de Australia"

¿Qué pasa si juega?

"Si juega todo perfecto, pero si no también. Lo deseo lo mejor, hemos hecho grandes cosas juntos para el circuito"

Estado personal para jugar el Open de Australia

"Es importante aceptar que no todo es perfecto después de estar seis meses apartado de la competición. Es normal cometer algunos fallos o moverse un poco más lento. Hace unos meses ni siquiera sabía si iba a venir, así que estoy muy feliz de estar de vuelta"

Marcos Giron, primer rival

"Me podría haber enfrentado la semana pasada, pero al final no ocurrió. Todos los rivales son difíciles en primera ronda de un Grand Slam y más en mi situación. Simplemente me preocupo de lo mío y luego ya veremos lo que hay en el otro lado de la pista"

Debate con las nuevas pelotas del torneo

"La bola cambia por completo del día a la noche. También cuando hace humedad se pone muy lenta y cuando es un clima más seco muy rápida. Esto favorece a los jugadores que juegan más plano, pero no es excusa, me toca adaptarme"