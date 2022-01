La nueva bestia del tenis: el brutal cambio físico de Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz dejó grandes destellos de su calidad como tenista en el año 2021, pero no se conforma. El jugador murciano ha seguido un plan de entrenamiento invernal que, sumado al trabajo del año pasado, le ha convertido en una bestia física. Ahora, aún con una edad muy temprana, 19 años, Carlos da un salto más en el plano físico para ir a por todas en 2022. Así lo ha comentado él mismo en rueda de prensa.

Debut en el Open de Australia

"Me sentí muy bien desde el principio. He jugado a un gran nivel en el primer partido de esta temporada. Me he sorprendido a mí mismo hoy en pista porque él venía jugando muy bien y con las cosas bastante claras".

Entre los 32 favoritos

"Para mí siempre es mejor ser cabeza de serie porque las dos primeras rondas son, en teoría, más fáciles".

Inicio en 2022

"El año pasado terminé muy tarde y tuve coronavirus por eso quise alargar la pretemporada para ganar fuerza".

Retos para el nuevo año

"El objetivo de la temporada es seguir mejorando porque aún soy muy joven. Me gustaría acabar en el 'top15' e intentar jugar el Masters de Turín".

Cambio físico en pretemporada

"En pretemporada me saqué el teórico del coche y en la parte de entrenamientos trabajé la velocidad de reacción y en ponerme un poco más fuerte para aguantar partidos duros. He hecho un cambio físico muy bestia y es muy bueno".