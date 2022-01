Como se dice de forma coloquial, ya estamos todos o casi todos. Después del carrusel de declaraciones de padres y hermanos de Novak Djokovic, ahora ha llegado el turno de su entrenador Marian Vajda, que hasta el día de hoy había estado callado. El técnico del número 1 del mundo ha hablado en una entrevista a Sport.Sk, y ha repasado todo lo que ha ocurrido en en Australia con su pupilo.

¿Por qué no hablar hasta ahora?

"Necesitaba mantenerlo en mi cabeza y calmarme, porque todavía no entiendo por qué le hicieron eso. Hace mucho tiempo que no me trago esa injusticia. Además, los medios de comunicación tienen gran parte de culpa por manipular la información y, especialmente en Australia, han desarrollado constantemente una actitud contra Djokovic"

Apoyo desde la distancia

"Conmoción, sufrimiento, grandes emociones. Ni siquiera sé cómo lo manejaría mentalmente si hubiera estado allí. Sin embargo, incluso en casa en Bratislava, lo experimenté, no dormí bien y no creía que tal cosa pudiera suceder. Todos sabían que solo viajó allí con un objetivo: jugar en el primer torneo de Grand Slam del año para defender el trofeo"

Acusa a los medios

"Es enfermizo, incorrecto, prueba de un largo aislamiento. Australia está pagando por una política de cierre, y esto ahora es consecuencia de la aplicación estricta de la vacunación. Es una consecuencia de las reglas establecidas, mientras que la opinión pública y la relación con Novak fueron creadas y deterioradas, especialmente por los medios de comunicación"

Djokovic volverá

"No me he comunicado con él desde que llegó a Belgrado. Nadie sabe. Seguro que publicará una opinión que le parece bien. Le golpeó, le dolerá y le costará sacarlo de su cabeza. Sin embargo, conozco muy bien a mi cliente. ¡Novak es fuerte, firme y aún no ha dicho su última palabra en el tenis"