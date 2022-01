Shapovalov da la sorpresa contra Zverev y se medirá a Nadal en cuartos de Australia

El canadiense Denis Shapovalov (14) superó con comodidad al alemán Alexander Zverev (3) por 6-3, 7-6(5) y 6-3 en dos horas y 21 minutos, y se enfrentará con el español Rafa Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia. "Es un honor jugar contra él. Jugamos hace poco en una exhibición pero no era lo mismo. Va a ser muy duro pero espero disfrutarlo", comentó en alusión al que será su próximo rival y a su victoria en el reciente torneo de exhibición en Abu Dabi.

Es la primera vez que el canadiense accede a los cuartos de final después de dar la sorpresa en esta séptima jornada, en un partido en el que conectó 35 golpes ganadores. Nadal cuenta con un 3-1 favorable en su cara a cara con el joven Shapovalov que llegó con gran confianza a la primera gran cita del año tras consagrarse campeón de la Copa ATP con su país.

Zverev se autoexige más responsabilidades

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, explicó que como número tres del mundo tiene que asumir más responsabilidades después de caer en los octavos de final del Open de Australia.

"No es culpa de ninguna persona. Es puramente mi culpa. Al fin y al cabo, como número tres tengo que tomar más responsabilidades por las cosas que hago y no hago. Hoy no fue suficiente para superar a un jugador como Denis", explicó tras fracasar en un nuevo intento por alcanzar su primer título de Grand Slam.

"No hay excusas, necesito ser mejor. Es tan simple como esto", agregó el joven de Hamburgo que podría haberse enfrentado en unos hipotéticos cuartos de final al español Rafael Nadal (6).

"Es quizás mi peor partido desde Wimbledon. Es muy duro", admitió Zverev en alusión a su derrota en cinco sets en los octavos de final del ‘major’ británico ante el canadiense.