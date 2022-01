Nadal entierra a Alexander Zverev tras su eliminación sorpresa en en Abierto de Australia

Sin duda, el resultado más sorprendente de la cuarta ronde del Open de Australia fue la eliminación de Alexander Zverev, número 3 del mundo, a manos del canadiense Denis Shapovalov en solo tres sets. Un resultado que cogió al mundo del tenis con el pie cambiado. Bueno, no a todo el mundo. Rafael Nadal, que será el próximo rival del número 14, no se mostró tan impresionado.

"No estoy muy sorprendido", dijo el español sobre la derrota de Zverev. "Quiero decir, él puede que fuera el favorito por el ranking, pero no era un claro favorito. Todo el mundo sabe lo bueno que es Shapovalov cuando está jugando bien. Desde luego, no esperas una victoria en tres sets, pero eso es lo que pasó", explicó el balear.

Y fue más allá: "No he visto el partido, pero es evidente que Denis jugó un gran partido. No sé si Sacha jugó bien o no, pero incluso si Sacha no estaba jugando bien, ganarle tres sets seguidos es que lo hizo de maravilla", reflexionó Nadal.

Zverev, que se había posicionado a sí mismo como uno de los favoritos a la victoria final, no se tomó bien la derrota. "Llegué a Australia con el objetivo de ganar el torneo y convertirme eventualmente en el número uno mundial. Pero si juego así, no me lo merezco. Es tan simple como eso ", reconoció.

"No es culpa de nadie, solo mía. Ni de m entrenador, ni de mi equipo, ni de ninguna otra persona. Al final de todo, como número tres mundial, debo asumir mis responsabilidades sobre lo que hago. Lo que hice hoy no fue lo suficientemente bueno para ganar a alguien como Denis", analizó el alemán.

Nadal y Shapovalov se enfrentarán en cuartos de final del Open de Australia este martes a las 4.00 de la mañana hora española.