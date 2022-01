La pareja formada por los australianos Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis, conocidos deportivamente como ‘the special K’s’, se impusieron en la final del Open de Australia a sus compatriotas Matthew Ebden y Max Purcell por 7-5 y 6-4 en la modalidad de dobles.

"Esta semana ha sido un sueño. Ellos son grandes doblistas. No sé lo que está pasando. No quería hacer esto con nadie más que con Thanasi. No puedo decir otra cosa que… ¡Vámonos chicas!", comentó Kyrgios entre risas tras cerrar el choque en una hora y 35 minutos.

Los ganadores, que vencieron en sus dos rondas previas a los sextos favoritos Tim Puetz y Michael Venus y a los terceros favoritos Marcel Granollers y Horacio Zeballos, consiguieron un 83% de puntos con primeros y cometieron sólo un error no forzado para cerrar una nueva magnífica actuación.

Los australianos de ascendencia griega, que recibieron una invitación por parte del torneo para participar en el cuadro de dobles, consiguieron su primer Grand Slam como equipo en la que fue su cuarta presencia como pareja en un ‘major’.

También se convirtieron en la primera pareja australiana en levantar el trofeo a orillas del río Yarra desde que en 1997 los locales Todd Woodbridge y Mark Woodforde se hicieran con su segunda corona. La afición volvió a reunir a miles de jóvenes aficionados que apoyaron incansablemente a los ‘special k’s’ con un extraño abucheo que ha funcionado a modo de grito de guerra a lo largo del torneo.

La nota negativa de la final fue la expulsión de tres aficionados que persistieron con sus gritos e interrumpieron el penúltimo juego para que fueran sacados del recinto.