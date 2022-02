Nuevo lío con Djokovic: el Masters 1000 de Indian Wells exige vacunación | Agencias

Si Novak Djokovic no se vacuna, el jugador serbio no podrá jugar el Masters 1000 de Indian Wells. Así de claro y contundente es el asunto. Igual que pasó en el Open de Australia, Djokovic no podrá competir si no está vacunado y en el torneo estadounidense no van a hacer ninguna excepción ni van a permitir todo el revuelo que surgió en Australia.

"Con la salud y la seguridad como la principal prioridad del torneo, el BNP Paribas Open requerirá una prueba válida de vacunación completa para ingresar al Indian Wells Tennis Garden para el torneo", reza la nota de prensa del torneo.

El Masters 1000 de Indian Wells tendrá lugar del 10 al 20 marzo y supone el primer torneo ATP 1.000 de la temporada. Se disputa en California, Estados Unidos, y tiene como vigente campeón a Cameron Norrie en categoría masculina y a Paula Badosa en la femenina.

Hay que recordar que Indian Wells es un torneo que Djokovic ha ganado en cinco ocasiones, las mismas que Roger Federer y dos más que Rafa Nadal, que suma tres en toda su carrera. Precisamente el español comentó hace unos días tras ganar en Australia que su objetivo era jugar en Acapulco y también en Indian Wells. Djokovic, si no se vacuna, se quedará fuera de nuevo de un torneo importante.