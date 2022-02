El tenista español Carlos Alcaraz, considerado por muchos como el probable sucesor de Rafael Nadal, dijo este viernes que está listo para "grandes cosas" en el Abierto de Río de Janeiro, el único torneo ATP 500 de Sudamérica, que arrancará el lunes.

El murciano de 18 años, que disputó el Abierto de Río de 2020 con 16 años como invitado y cuando ya era considerado una revelación, afirmó que en su debut en el torneo brasileño se dio cuenta de que podía ganar a grandes jugadores y que regresa con la intención de hacerlo.

"Desde la primera vez que vine he crecido mucho tanto como jugador como persona y ahora creo que ya estoy consolidado en el circuito y que me conocen los otros jugadores. Me considero uno más de ellos y creo que soy capaz de hacer grandes cosas en esta oportunidad en Río", afirmó el español en una rueda de prensa sobre sus expectativas.

En el Abierto de Río también están inscritos el italiano Matteo Berrettini, séptimo en el ránking de la ATP, el noruego Casper Ruud (8), el argentino Diego Schwartzman (13), el austríaco Dominic Thiem (16) y el chileno Cristian Garín (19).

Las comparaciones con Nadal

Sobre las comparaciones con Rafa Nadal, que al comienzo le molestaban, afirmó que está más maduro para resistir esa presión: "Nunca me molestaron las comparaciones, pero sí es verdad que no me gustan mucho. Intento no darle la importancia que tiene el ser comparado con Rafael Nadal".

"Cada uno tiene que seguir su camino y a mí me gustaría que la gente me conozca como Carlos Alcaraz y no como Rafael Nadal. Ahora soy un chico más maduro que sabe gestionar esa presión pero es algo a lo que he intentado no darle importancia", afirmó Alcaraz.

Sobre la hazaña conseguida por Nadal este año al conquistar el Open de Australia, el vigésimo primer título de Grand Slam en su palmarés, afirmó que la festejó como si fuese suya: "La verdad que fue increíble. Fue increíble. Me acuerdo haberlo visto en casa y celebrarlo como si yo hubiera ganado el Grand Slam. Es un ejemplo a seguir".