Djokovic rompe su silencio: "Estoy en contra de vacunarse si me obligan a ello"

Novak Djokovic ha roto su silencio y lo ha hecho antes de disputar el Open 500 de Dubai. El tenista serbio ha hablado con la BBC después de todo lo que se originó con su decisión de no vacunarse y lo sucedido en el Open de Australia que finalmente se llevó Rafa Nadal.

Novak ha repasado todos los temas polémicos y ha dejado titulares que seguramente darán mucho de qué hablar en los próximos días.

Dice que no está en contra de la vacuna

"No estoy en contra de la vacunación, pero mi cuerpo es más importante que cualquier titulo. Es el precio que estoy dispuesto a pagar. Yo defiendo la libertad de ponerme lo que quiera en mi cuerpo. Aunque tengo la mente abierta porque debemos encontrar una solución para acabar con el Covid"

Sus valores por encima de todo

"Espero poder jugar algunos años más. Pero yo intento estar en armonía con mi cuerpo. Podría renunciar a torneos que me obliguen a cambiar mi postura sobre la vacuna, es el precio que estoy dispuesto a pagar"

Niega un falso positivo

"Entiendo que muchos hablen sobre la suerte que tuve con los tiempos. Yo no me siento un afortunado cuando me infecto por el coronavirus y me molesta que se diga que estaba manipulado. Hay mucha gente que le quedan síntomas y está pasando en todo el mundo"

Deportación de Australia

"Me decepcionó mucho la manera como terminaron allí las cosas. No fue nada fácil afrontar esa situación. El ministro de Inmigración (Alex Hawke) usó su poder para cancelar mi visado porque, bajo su criterio, que iba a crear un sentimiento contrario a las vacunas en el país o en la ciudad de Melbourne. Y yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto"

En contra de vacunarse

"Personalmente estoy en contra de vacunarse si me obligan a ello. No quiero que me digan que debo hacerlo para volver a viajar. Si llega el día en que es obligatorio, deberé tomar una decisión al respecto"